Daftar Harga Ponsel Samsung Galaxy Note 10 dan Note 10 Plus, Cek Spesifikasinya di Sini

Daftar Harga Ponsel Samsugn Galaxy Note 10 dan Note 10 Plus, Cek Spesifikasinya di Sini

TRIBUN-TIMUR.COM - Kabar gembira untuk penggemar Ponsel brand Samsung.

Produk flagship terbaru Samsung terbaru, Samsung Galaxy Note 10 suah diluncurkan, Kamis (8/8/2019)

Perusahaan asal Korea Selatan itu resmi meluncurkan duo Galaxy Note 10 dan Galaxy Note 10 Plus di New York, Amerika Serikat waktu setempat.

Untuk pertama kali, Samsung memperkenalkan dua versi Galaxy Note sekaligus.

Perbedaan mencolok dari Galaxy Note 10 dan 10 Plus adalah ukuran layarnya, yaitu 6,8 inci dan 6,3 inci.

Galaxy Note 10 memiliki beberapa model dengan perbedaan kapasitas RAM dan memori penyimpanan, yaitu RAM 8 GB dan 12 GB, kemudian storage 256 GB dan 512 GB.

Berapa harga Samsung Galaxy Note 10 dan Note 10 Plus? Di acara peluncuran yang turut dihadiri jurnalis Kompas.com, Wahyunanda Kusuma, Samsung menyebut duo Galaxy Note 10 dibanderol mulai 949 dollar AS hingga 1299 dollar AS.

Nah, berapa harga Note 10 di Indonesia? Berikut daftar harga Samsung Note 10 berikut variannya.

- Galaxy Note 10 RAM 8 GB/256 GB Rp 13.999.000

- Galaxy Note 10+ RAM 12 GB/256 GB Rp 16.499.000