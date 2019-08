Taufan Pawe Panelis di Pertemuan Ilmiah Perhimpunan Bedah Saraf Indonesia

TRIBUN-PAREPARE.COM, PAREPARE - Wali Kota Parepare, Taufan Pawe diundang menjadi salah satu Panelis dalam acara The WFNS Educational Course 2019 in Conjunction with The 23rd Annual Scientific Meeting of Indonesian Society Neurological Surgeon (ISNS).

Acara ini digelar 7-8 Agustus 2019, di Hotel Tentrem Yogyakarta.

Kepala Bagian Humas dan Setdako Parepare, Anwar Amir menjelasakan, Kegiatan tesrebut merupakan kegiatan pertemuan ilmiah tahunan dari Perhimpunan Bedah Saraf Indonesia (PERSPEBSI) pada tahun 2019.

Yang diselenggarakan bersamaan dengan salah satu kegiatan ilmiah dari Perhimpunan Bedah Saraf Dunia, yaitu World Federation of Neurological Surgeons (WFNS).

“Kegiatan ini dihadiri oleh kurang lebih 350 Dokter Bedah Saraf lokal, ditambah dengan sekitar 50 Dokter Bedah Saraf dari manca Negara,” urainya, Rabu (7/8/2019) siang.

Anwar menguraikan, hadirnya Perhimpunan Bedah Saraf Indonesia, adalah memastikan pelayanan bedah saraf di Indonesia, semakin hari semakin merata diseluruh pelosok tanah air.

Dimana tantangan yang dihadapi mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, peralatan, dana dan lain-lain.

“Pak Wali Kota, diundang menjadi salah satu Panelis dalam suatu forum diskusi yang diberi tajuk Workshop Pengembangan Pemerataan Pelayanan Bedah Saraf di Daerah-Daerah di Indonesia," papar Anwar Amir.

Lanjutnya, diharapkan dalam forum diskusi bersama ini, dapat dicanangkan renca kerja dengan langkah-langkah yang lebih kongkrit dan tepat, untuk memperluas layanan bedah saraf yang berkualitas diseluruh Indonesia.

"Sehingga terwujud kesepahaman visi dan koordinasi program kerja antara perspebsi dengan para pemimpin di daerah,” tutup Kepala Bagian Humas, Anwar Amir.

Selain Kota Parepare, terdapat 15 kabupaten atau kota, serta perwakilan provisinsi yang turut diundang dalam Kegiatan tahunan tersebut.

Laporan wartawan TribunTakalar.com, Darullah, @uull_darullah.

