TRIBUNWIKI: Profil dan Kepahlawanan La Madukkelleng, Diabadikan Jadi Nama Jalan di Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - La Madukkelleng merupakan Pahlawan Nasional Indonesia yang namanya turut diabadikan sebagai nama jalan.

Yakni Jl Lamadukkelleng dapat ditemui di Kota Makassar. Lokasinya berada di antara jalan H Bau dan jalan Arief Rate.

Di jalan tersebut akan banyak ditemui tempat yang menyajikan berbagai jenis kuliner.

Sosok La Madukkelleng

Mengutip dari wikipedia.org La Maddukkelleng adalah bangsawan dari lingkungan kerajaan Wajo dan merupakan Pahlawan Nasional Indonesia berdasarkan SK Presiden RI No. 109/TK/Thn 1998 pada tanggal 6 November 1998.

Ia lahir di Belawa, Wajo, Sulawesi Selatan, 1700 dan wafat di Sengkang, 1765.

Biografi

Kehidupan awal

La Maddukkelleng adalah putera dari Arung Peneki "La Mataesso To Adettia dan We Tenriangka Arung Singkang", saudara Arung Matowa Wajo "La Salewangeng To Tenriua" (1713-1737).

Pada usia 9 tahun, La Maddukelleng meninggalkan Belawa, "Tanah kelahirannya" dan tinggal bersama keluarganya di lingkungan kerajaan Wajo.