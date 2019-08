TRIBUNWIKI: Ini Lirik Lagu 100 Degrees Rich Brian yang Lagi Naik Daun, Lengkap dengan Terjemahan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Brian Imanuel Soewarno, yang lebih dikenal dengan nama panggung Rich Brian, adalah seorang penyanyi rap, produser rekaman, dan penulis lagu dari Indonesia.

Ia dikenal melalui singelnya yang bertajuk "Dat $tick", yang dirilis pada bulan Maret 2016.

Melansir dari Tribun Style Rich Brian kembali merilis lagu yang berjudul 100 Degrees.

Video klip lirik Lagu 100 Degrees-Rich Brian dirilis resmi di channel YouTube 88rising pada 28 Juli 2019 silam.

Lirik video Lagu 100 Degrees-Rich Brian tersebut masuk dalam trending YouTube dan telah ditonton lebih dari 268 ribu serta disukai lebih dari 19 ribu like.

Lagu 100 Degrees-Rich Brian merupakan salah satu lagu Rich Brian dalam album kedua yang bertajuk The Sailor.

Lagu 100 Degrees-Rich Brian menceritakan tentang perjalanan Rich Brian di negeri orang yang justru membuat karirnya meroket.

Namun masih ada beberapa orang yang tidak menghargai karyanya bahkan berusaha menjatuhkannya.

Menurut Rich Brian tak perlu ada yang disesali dan dikhawatirkan dan tidak perlu peduli dengan omongan orang yang menjatuhkan dan mematahkan semangatnya.

Lagu 100 Degrees diciptakan oleh Montana Wayne, McCulloch Reid Sutphin, Daniel Hackett dan Rich Brian.

Lirik Lagu 100 Degrees-Rich Brian

(Tu, wa, ga, pat)

It's? a hundred degrees

Why? you feelin' down? What's the problem?

We just here to be free

It don't feel like this often

Bumpin'? to the radio with the air so cold as the moonlight glows

No,? we don't give a fuck, we ain't gotta change a thing no more

Uh

Fuck? it, we gon' do it 'cause we want to

Days pass by and now we playin' by our own rules

Chase Hennessy with a kiss and then some great view

Dancin' in the parkin' lot, jammin' to some old school

We? the kings of the city

All the lights look pretty

Two bad boys like Diddy

We in the club like 50

Ayy, kick my feet up on the dash

Gee golly, we just havin' a blast

The future so bright, we ain't lookin' at the past

And we're just all in the moment, 'cause

It's a hundred degrees

Why you feelin' down? What's the problem?

We just here to be free

It don't feel like this often

Bumpin' to the radio with the air so cold as the moonlight glows

No, we don't give a fuck, we ain't gotta change a thing no more

Ayy, yeah

Oh, she look so good when the sun's up

But I love all the shit we do when the sun's down

Playin' 'round, all you hear is bed sounds

Turnin' up the music when we get a lil' too loud

Turn around and smile, oh, she got the pearly whites

Oh, she 'bout to suck me dry, I need me some Pedialyte

We gon' take it slow, hit it while she on the phone

Said she want some more, keep it on the low-low

Ayy, kick my feet up on the dash

Gee golly, we just havin' a blast

The future so bright, we ain't lookin' at the past

And we're just all in the moment, 'cause

It's a hundred degrees

Why you feelin' down? What's the problem?

We just here to be free

It don't feel like this often

Bumpin' to the radio with the air so cold as the moonlight glows

No, we don't give a fuck, we ain't gotta change a thing no more

Terjemahan Lagu 100 Degrees-Rich Brian

(Satu, dua, tiga, empat)

Itu seratus derajat

Mengapa kau merasa sedih? Apa masalahnya?

Kami hanya disini untuk bebas

Rasanya tidak sering seperti ini

Dampak radio dengan udara yang sangat dingin saat cahaya bulan bersinar

Tidak, kami tidak peduli, kami tidak akan mengubah apapun lagi

Uh

Persetan, kita akan melakukannya karena kita mau

Hari-hari berlalu dan sekarang kita bermain menurut aturan kita sendiri

Mengejar Hennessy dengan ciuman dan kemudian beberapa pemandangan indah

Menari di tempat parkir, macet ke beberapa sekolah tua

Kami para raja kota

Semua lampu terlihat cantik

Dua bocah nakal seperti Diddy

Kami di klub seperti 50



Ayy, tendang kakiku ke atas di dasbor

Astaga, kita baru saja bersenang-senang

Masa depan begitu cerah, kita tidak melihat masa lalu

Dan kita semua pada saat ini, karena

Itu seratus derajat

Mengapa kamu merasa sedih? Apa masalahnya?

Kami hanya disini untuk bebas

Rasanya tidak sering seperti ini

Dampak radio dengan udara yang begitu dingin saat cahaya bulan bersinar

Tidak, kami tidak peduli, kami tidak akan mengubah apapun lagi

Ayy, ya

Oh, dia terlihat sangat baik saat matahari terbit

Tapi aku suka semua yang kita lakukan saat matahari terbenam

Main ronde, semua yang kau dengar adalah suara tempat tidur

Nyalakan musik ketika kita terlalu keras

Berbalik dan tersenyum, oh, dia mendapatkan putih mutiara

Oh, dia harus menyedotku kering, aku butuh Pedialyte

Kami akan melakukannya dengan lambat, tekan saat dia di telepon

Katanya dia ingin lagi, simpan di bawah-bawah

Ayy, tendang kakiku ke atas di dasbor

Astaga, kita baru saja bersenang-senang

Masa depan begitu cerah, kita tidak melihat masa lalu

Dan kita semua pada saat ini, karena

Itu seratus derajat

Mengapa kamu merasa sedih? Apa masalahnya?

Kami hanya disini untuk bebas

Rasanya tidak sering seperti ini

Dampak radio dengan udara yang begitu dingin saat cahaya bulan bersinar

Tidak, kami tidak peduli, kami tidak akan mengubah apapun lagi.

Sumber foto: instagram @brianimanuel