Blender Hanya Rp 319 Ribu di Lotte Mart Mal Panakukkang

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Sejumlah alat rumah tangga turun harga di Lotte Mart Mal Panakukang (MP) Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Pantauan Tribun Timur, Jumat (2/8/2019) Blender Miyako BL-101GS Rp 359 ribu sisa Rp 319 ribu per unit.

Jika ingin memasak lebih praktis di rumah, Philips Rice Cooker HD3132 33 34 Rp 739 ribu sisa Rp 639 ribu per unit.

Rinnai Gas Cooker RI-522C Rp 409 ribu sisa Rp 369 ribu per unit. Winn gas kompor W-628 White Rp 449 ribu sisa Rp 379 ribu per unit.

Maspion Power Fan PW 5075 Rp 759 ribu sisa Rp 683 ribu per unit. Miyako Stand Dispenser WDP300 Rp 1.249 juta sisa Rp 1.049 juta per unit.

Tak hanya itu, Samsung AC 1/2 Rp 3.949 juta sisa Rp 3.599 juta per unit. Best Life Mesin Cuci 2 Tabung WS-8845 GX Rp 1.559 juta sisa Rp 1.459 juta per unit.

Denpoo Mesin Cuci 2 Tabung DW-828 Rp 2.079 juta sisa Rp 1.899 juta per unit. Sanken Mesin Cuci 1 Tabung AWS 866 Rp 3.799 juta sisa Rp 3.099 juta per unit.

Lemari es juga turun harga, Panasonic Kulkas 2 Pintu Rp 6.159 juta sisa Rp 5.459 juta per unit.

Polytron LED TV 32 Rp 2.379 juta sisa Rp 2.079 juta per unit.

Panasonic LED TV 43 Rp 4.509 juta sisa Rp 3.299 juta per unit. Samsung LED TV 43 Rp 6.499 juta sisa Rp 4.899 juta per unit.

Asus 11,6 Inci Rp 3.299 juta sisa Rp 3.199 juta per unit. HP 14 Inci Rp 3.549 juta per unit dapat bonus notebook.

Periode promo hingga 4 September 2019 mendatang. (*)

