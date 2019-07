Lepas Kepergian Ichsan Yasin Limpo, Ini Tulisan Haru sang Menantu Priska Paramita di Instagram 

TRIBUN-TIMUR.COM-Menantu Ichsan Yasin Limpo, Priska Paramita Adnan turut merasakan duka mendalam atas kepergian sang ayah mertua. Priska adalah istri dari Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan.

Ichsan Yasin Limpo menghembuskan nafas terakhirnya setelah berjuang melawan penyakit kanker paru-paru di sebuah rumah sakit di Tokyo, Jepang, Selasa (30/7/2019) pagi waktu setempat.

Priska yang juga jebolan ajang indonesian Idol ini turut mendampingi Ichsan Yasin Limpo di momen-momen terakhirnya.

Di akun instagramnya, Priska mengunggah foto Ichsan Yasin Limpo bersama sang istri Novita Madonza Amu.



Dalam foto tersebut, Priska menulis sebuah kalimat haru untuk sang pelopor pendidikan gratis di Sulsel itu.

Ichsan Yasin Limpo bersama istri (Instagram Priska)

Papa, sekarang papa sudah tidak sakit lagi, kami sekeluarga sudah ikhlas melepas papa pergi dengan tenang.

Semua usaha, daya dan upaya telah bersama papa kita lakukan @adnanpurichtaichsan @sadlinurjaffiaichsan @emmaainunnidzma @falihichsan @hauzannabhanichsan

I wanna remember you this way

As a father in law

As a grandpa who loves your grandchildren so much, until sometimes they get so spoiled. :)

As a loving husband to my mother in law