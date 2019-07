Ada Event Motocross di Soppeng, Ini 14 Kelas Dilombakan

TRIBUNSOPPENG.COM,LALABATA - Polisi Resort (Polres) Soppeng, akan menggelar motocross dan grastrack seri 2.

Event motorcross bekerjasama dengan Pemda Soppeng, dan 72 Community.

Ketua Panitia Pelaksana Ihsan mengatakan, motocross di Soppeng dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke 73 Bhayangkara.

Rapat Paripurna DPRD Luwu Utara Hanya Dihadiri 16 Legislator, 19 Orang Tidak Diketahui Keberadaannya

Danlantamal VI Laksma TNI Hanarko Djodi Pamungkas Komitmen Tingkatkan Sinergitas TNI-Polri

Pengadilan Keluarga Seoul Ketuk Palu Perceraian Song Joong Ki dan Song Hye Kyo Tanpa Bagi-bagi Harta

Event motocross akan diadakan pada 3-4 Agustus, di sirkuit Larakkiang Pakkanrebete, Kecamatan Lalabata, Soppeng.

"Kejuaraan ini memperebutkan hadiah utama yang nilainya hingga jutaan rupiah," ujar Ihsan, Senin (22/7/2019).

Bagi peserta yang berminat untuk mendaftar, bisa menghubungi langsung kontak person Ancy 081342662926, dan Tari 085342277133.

Pelaksanaan motorcross di Soppeng (panitia)

Ada 14 kelas yang akan dilombakan yaitu,

1. Bebek Standar 2 langkah 116 CC,4 langkah 125 CC Pemula.

2.Bebek 4 langkah 110 CC modivikasi Junior.

3.Bebek 4 langkah 125 CC Modivikasi Junior.

4.Bebek 4 Langkah 110 CC Modivikasi Senior.

5.Bebeb 4 Langkah 125 CcC Modivikasi Senior .

6.Sport dan trail 155 CC Senior .

7.Bebek 2 Langkah 116 CC Open .

8.FFA Open Non SE.

9.Bebek Campuran modivikasi 2 langka 116 CC dan 4 langka 125 CC .

10.FFA Lokal Bosowasi Non SE .

11.Taksi muatan .

12.SE- 250 CC open.

13.Adventure non pembalap.

14.Lokal Bosowasi Ajjatappareng.

Langganan Berita Pilihan

tribun-timur.com di Whatsapp

Via Tautan Ini http://bit.ly/watribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

Rapat Paripurna DPRD Luwu Utara Hanya Dihadiri 16 Legislator, 19 Orang Tidak Diketahui Keberadaannya

Danlantamal VI Laksma TNI Hanarko Djodi Pamungkas Komitmen Tingkatkan Sinergitas TNI-Polri

Pengadilan Keluarga Seoul Ketuk Palu Perceraian Song Joong Ki dan Song Hye Kyo Tanpa Bagi-bagi Harta