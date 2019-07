VIDEO: Suasana ARC 2019 di Fakultas Kedokteran Unismuh Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sebanyak 16 delegasi kampus se Indonesia, terdiri dari 53 mahasiswa kedokteran maupun kesehatan unjuk diri pada kegiatan Ar-Razi Research Community (ARC) 2019.

Kegiatan ini diselenggarakan Lembaga Ilmiah Medical Ar Razi Research Community (MARC), Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar.

Pantauan Tribun Timur, masing-masing tim memaparkan ide-idenya melalui presentase yang dinilai langsung tim juri.

Ketua Panitia ARC 2019, Moh Fadli Abdillah mengatakan, khusus lomba keilmiaan masing-masing tim terlihat menguasai materi presentasenya.

"Luar biasa, masing-masing tim sudah andal. Ide-ide yang mereka sampaikan luar biasa. Kembali lagi ke para tim juri, siapa saja tiga terbaik yang akan dipilih," katanya, Minggu (21/7/2019).

Kegiatan ini mengusung tema Enhance Consciousness And Action Towards Ophtalmology Disease by Means of Comprehensive Approach.

Dikemas dengan dua item acara, yakni Seminar Nasional dan Lomba Keilmiaan.

Seminar Nasional menghadirkan dokter spesial mata di Makassar serta dosen Unismuh. Pemateri tersebut mengupas tuntas mengenai penganganan awal kecelakaam kerja serta teknik Traumatologi.

Sementara lomba keilmiaan, dibagi menjadi tiga item yaitu, Poster Publik (sembilan tim), Esaay (10 tim) dan Literatue Review (10 tim). (*)

Bagaimana suasananya, simak videonya. (*)