Tribun Wiki

TRIBUNWIKI: Ada 16 Pilihan SMP Swasta yang Ada di Kecamatan Tamalate Makassar, Ini Dia

Ada beberapa SMP Swasta di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, ini data dan lokasinya dilansir Tribun Timur dari referensi.data.kemdikbud.go.id:

TRIBUNWIKI: Ada 16 Pilihan SMP Swasta yang Ada di Kecamatan Tamalate Makassar, Ini Dia
int
ilustrasi SMP 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sekolah Menengah Atas (disingkat SMA; bahasa Inggris: Senior High School atau High School), adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus Sekolah Menengah Pertama (atau sederajat).

Sekolah menengah atas ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12.

Ada beberapa SMP Swasta di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, ini data dan lokasinya dilansir Tribun Timur dari referensi.data.kemdikbud.go.id:

1. MTS NURUL SOLTHANA BAROMBONG

NPSN : 69976527
Alamat: KOMPLEKS PERUMAHAN SOLTHANA RESIDENCE BLOK. E NO. 21 MAKASSAR
Kode Pos:
Desa/Kelurahan: Barombong
Kecamatan/Kota (LN) : Kec. Tamalate
Kab.-Kota/Negara (LN) : Kota Makassar
Propinsi/Luar Negeri (LN) : Prov. Sulawesi Selatan
Status Sekolah : SWASTA
Jenjang Pendidikan: Mts

2. MIFTAHUL KHAIR HARTACO

NPSN : 69853407
Alamat : JL. DG. TATA KOMP. HARTACO INDAH BLOK V H/ NO. 9
Kecamatan/Kota (LN) : Kec. Tamalate
Kab.-Kota/Negara (LN) : Kota Makassar
Propinsi/Luar Negeri (LN): Prov. Sulawesi Selatan
Status Sekolah: SWASTA
Jenjang Pendidikan: Mts

3. MTSS DARUL IHSAN DDI

NPSN : 40320315
Alamat: JL. SULTAN ALAUDDIN III/8
Desa/Kelurahan: -
Kecamatan/Kota (LN): Kec. Tamalate
Kab.-Kota/Negara (LN): Kota Makassar
Propinsi/Luar Negeri (LN): Prov. Sulawesi Selatan
Status Sekolah : SWASTA
Jenjang Pendidikan: Mts
Akreditasi: C
No. SK. Akreditasi: 110/SK/BANP-SM/XII/2018
Tanggal SK. Akreditasi: 03-12-2018

4. MTsS Insan Kamil

Halaman selanjutnya
Halaman
1234
Tags
SMP Swasta di Makassar
SMP Swasta di Kecamatan Tamalate Makassar
MTS di Makassar
Berita Terkait :#Tribun Wiki
Penulis: Nur Fajriani R
Editor: Ina Maharani
Ikuti kami di
Video Pilihan
whatsapp share top ten article
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan