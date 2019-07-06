Tribun Wiki
TRIBUNWIKI: Ada 16 Pilihan SMP Swasta yang Ada di Kecamatan Tamalate Makassar, Ini Dia
Ada beberapa SMP Swasta di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, ini data dan lokasinya dilansir Tribun Timur dari referensi.data.kemdikbud.go.id:
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sekolah Menengah Atas (disingkat SMA; bahasa Inggris: Senior High School atau High School), adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus Sekolah Menengah Pertama (atau sederajat).
Sekolah menengah atas ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12.
Ada beberapa SMP Swasta di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, ini data dan lokasinya dilansir Tribun Timur dari referensi.data.kemdikbud.go.id:
1. MTS NURUL SOLTHANA BAROMBONG
NPSN : 69976527
Alamat: KOMPLEKS PERUMAHAN SOLTHANA RESIDENCE BLOK. E NO. 21 MAKASSAR
Kode Pos:
Desa/Kelurahan: Barombong
Kecamatan/Kota (LN) : Kec. Tamalate
Kab.-Kota/Negara (LN) : Kota Makassar
Propinsi/Luar Negeri (LN) : Prov. Sulawesi Selatan
Status Sekolah : SWASTA
Jenjang Pendidikan: Mts
2. MIFTAHUL KHAIR HARTACO
NPSN : 69853407
Alamat : JL. DG. TATA KOMP. HARTACO INDAH BLOK V H/ NO. 9
Kecamatan/Kota (LN) : Kec. Tamalate
Kab.-Kota/Negara (LN) : Kota Makassar
Propinsi/Luar Negeri (LN): Prov. Sulawesi Selatan
Status Sekolah: SWASTA
Jenjang Pendidikan: Mts
3. MTSS DARUL IHSAN DDI
NPSN : 40320315
Alamat: JL. SULTAN ALAUDDIN III/8
Desa/Kelurahan: -
Kecamatan/Kota (LN): Kec. Tamalate
Kab.-Kota/Negara (LN): Kota Makassar
Propinsi/Luar Negeri (LN): Prov. Sulawesi Selatan
Status Sekolah : SWASTA
Jenjang Pendidikan: Mts
Akreditasi: C
No. SK. Akreditasi: 110/SK/BANP-SM/XII/2018
Tanggal SK. Akreditasi: 03-12-2018
4. MTsS Insan Kamil
-
TRIBUNWIKI: Ini Jadwal Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin di RS Hermina Makassar, Terima BPJS
-
TRIBUNWIKI: Jadwal Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi di RS Hermina Makassar
-
TRIBUNWIKI: Ini Profil Owner Bakso Goreng Baper Wawan Alyamany, Cita-cita Jadi Polisi
-
TRIBUNWIKI: Berikut Jadwal Dokter Kesehatan Jiwa di RS Hermina Makassar
-
Ini Sinopsis dan Jadwal Tayang, serta Trailer Film di XXI TSM Makassar