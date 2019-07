Percepat Perda KTR, Hasanuddin Contact Temui Wakil Gubernur Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Hasanuddin Center For Tobacco Control and Non Communicable Disease Prevention (Contact) mengadakan pertemuan dengan Wakil Gubernur SulSel Andi Sudirman Sulaiman.

Pertemuan tersebut terlaksana di Kantor Gubernur ruangan Baruga Lounge Jl Urip Sumiharjo, Kota Makassar, Kamis (4/7/2019).

Adapun tujuannya yaitu melakukan percepatan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Provinsi Sulawesi Selatan tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Makassar.

Direktur Hasanuddin Contact Alimin Maidin mengatakan masih rendahnya persentase kepatuhan Institusi Pendidikan yaitu di bawah 50 persen berdasarkan survey Hasanuddin Contact tahun 2018.

"Masih banyaknya iklan rokok di jalan protokol yang sangat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 tentang pelarangan iklan rokok, yang membuat tim harus segera mendorong dan membantu pemerintah," katanya.

"Bantun dalam percepatan implementasi Perda KTR di Kota Makassar," katanya melalui rilis yang diterima Tribun Timur.

Hal tersebut sangat perlu, mengingat peraturan daerah nomor 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok sudah lama telah di keluarkan.

Hal tersebut diapresiasi langsung oleh Andi Sudirman Sulaiman.

Orang nomor dua di Sulsel ini mengatakan akan segera menindaklanjuti kedatangan Hasanuddin Contact dalam waktu dekat dalam penegakan implementasi Perda KTR di Kota Makassar.

"Sesuai dengan visi misi dari pemerintah provinsi Sulawesi Selatan yang berfokus pada kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur membuat kita akan tindaklajut secapatnya," jelasnya.