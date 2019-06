Murid TK Telkom Makassar Tampilkan Pentas Seni Saat Acara Wisuda

Para orang tua murid Taman Kanak-kanak (TK) Telkom Makassar saat acara wisuda, di Hotel Four Points by Sheraton.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sebanyak 72 Murid Taman Kanak-kanak (TK) Telkom Makassar, menampilkan pentas seni dalam acara wisuda di Hotel Four Points by Sheraton, Jl Andi Djemma No 130, Kota Makassar, Sabtu (15/6/2019).

Adapun penampilan yang suguhkan para murid seperti tari etnis, tari nelayan, tari padduppa, tari putri impian, serta penerimaan piala bagi peserta drumband.

Bupati Sinjai Minta CPNS Golongan III Sinjai Asah Wawasan dan Kemampuan Layani Warga

Hari Ini, Begini Prakiraan Cuaca di Sulbar

Mereka yang tampil terdiri dari murid kelas satelit 1, 2 dan 3.

Ketua panitia wisuda murid TK Telkom Makassar, Karyawati Yunus mengatakan, persiapan para murid terbilang cukup singkat. Meski demikian, mereka berhasil menampilkan yang terbaik.

“Sebenarnya ini terbilang singkat bagi anak-anak. Tapi karena bimbingan ibu guru, dan memang anak-anak sangat antusias serta, totalitas dalam latihan sehingga hanya butuh waktu sebulan mereka dilatih,” ujarnya.

Selain Penampilan tari, acara wisuda juga diisi dengan pembacaan puisi yang dipersembahkan oleh anak didik, yang masih akan melanjukan pendidikan di TK Telkom (kelas Radar).

Tak hanya itu, para orang tua murid juga turut berpartisipasi dengan memberikan penampilan tari pakkarena.

“Jadi orang tua murid juga ikut memeriahkan acara pentas seni ini,” tambahnya.

Karyawati mengaku, para guru TK terlihat sedih harus melepas peserta didiknya.

Murid Taman Kanak-kanak (TK) Telkom Makassar menampilkan pentas seni dalam acara wisuda di Hotel Four Points by Sheraton, (TK Telkom Makassar)

“Bu guru yang selama setahun bahkan hingga dua tahun mendidik mereka, sangat sedih karena akan melepas anak didiknya. Mendidik anak usia dini itu luar biasa, mental yang dibutuhkan seorang guru tentunya,” pungkasnya.

TK Telkom Makassar merupakan salah satu TK favorit di Kota Makassar yang beralamat di Jl A P Pettarani No 4, Kota Makassar.

Langganan Berita Pilihan tribun-timur.comdi Whatsapp Via Tautan Ini http://bit.ly/watribuntimur

Dapatkan news video terbaru di kanal YouTube Tribun Timur:

Follow juga akun Instagram tribun-timur.com: