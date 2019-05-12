Ini 19 Srikandi Sulsel Lolos ke DPRD Provinsi, Nasdem-PKS 4, Gerindra-Demokrat-Golkar 3
Mereka, Andi Rachmatika Dewi (Nasdem), Andi Debbie Purnama (Golkar), Sri Rahmi (PKS), Rizky Mulfiati Luthfi (Nasdem), dan Haslinda Wahab (PKS).
abdul azis/tribuntimur.com
KPU Sulsel menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara Pemilu 2019 di Hotel Harper, Jl Printis Kemerdekaan, Kota Makassar, Rabu (8/5/2019). Rekapitulasi digelar hingga 12 Mei.
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sebanyak 19 srikandi Calon Anggota Legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan terpilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019.
Ke-19 Srikandi ini bagian dari 85 anggota DPRD Sulsel Periode 2019-2024 nanti.
Berikut informasi yang dihimpun tribun-timur.com,
Andi Rachmatika Dewi (Nasdem),
Andi Debbie Purnama (Golkar),
Sri Rahmi (PKS),
Rizky Mulfiati Luthfi (Nasdem),
Haslinda Wahab (PKS).
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Rismayani (PPP),
Risma Kadir Nyampa (Demokrat),
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Penulis: Abdul Azis
Editor: Sudirman
Sumber: Tribun Timur