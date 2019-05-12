Ini 19 Srikandi Sulsel Lolos ke DPRD Provinsi, Nasdem-PKS 4, Gerindra-Demokrat-Golkar 3

Mereka, Andi Rachmatika Dewi (Nasdem), Andi Debbie Purnama (Golkar), Sri Rahmi (PKS), Rizky Mulfiati Luthfi (Nasdem), dan Haslinda Wahab (PKS).

Ini 19 Srikandi Sulsel Lolos ke DPRD Provinsi, Nasdem-PKS 4, Gerindra-Demokrat-Golkar 3
abdul azis/tribuntimur.com
KPU Sulsel menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara Pemilu 2019 di Hotel Harper, Jl Printis Kemerdekaan, Kota Makassar, Rabu (8/5/2019). Rekapitulasi digelar hingga 12 Mei. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sebanyak 19 srikandi Calon Anggota Legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan terpilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019.

Ke-19 Srikandi ini bagian dari 85 anggota DPRD Sulsel Periode 2019-2024 nanti.

Berikut informasi yang dihimpun tribun-timur.com,

Andi Rachmatika Dewi (Nasdem),

Rachmatika Dewi
Rachmatika Dewi (TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN)

Andi Debbie Purnama (Golkar),

Sri Rahmi (PKS),

Rizky Mulfiati Luthfi (Nasdem),

Haslinda Wahab (PKS).

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Rismayani (PPP),

Risma Kadir Nyampa (Demokrat),

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Tim Srikandi
DPRD Sulsel
Andi Rachmatika Dewi
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Penulis: Abdul Azis
Editor: Sudirman
Sumber: Tribun Timur
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