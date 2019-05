Video : Begini Cara Chef Fave Losari Makassar Sajikan Menu Buka Puasa, Ada 30 Item Menu Lho

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Fave Losari Hotel Makassar merupakan salah satu alternatif tempat berbuka puasa recommended di Kota Makassar.

Selama Ramadan, Fave Losari Hotel Makassar mengajak pengunjung berbuka puasa di Rooftop lantai 12.

Tempat ini menawarkan view yang langsung menghadap ke Pantai Losari.

Demikian disampaikan Executif Chef Fave Losari Hotel Makassar, Hasruddin saat ditemui Wartawan Tribun Timur di sela-sela ia menyajikan menu buka puasa, Selasa (7/5/2019).

Lebih lanjut dipaparkan, ada 30 item menu dari takjil, minuman hingga makanan berat berotasi setiap hari.

Menu-menu tersebut disajikan khusus tamu Fave Losari Hotel yang ingin berbuka puasa.

"30 item menu tersebut merupakan kombinasi dari Chines Food, Timur Tengah dan Nusantara. Banyak pilihan," katanya.

Beberapa menu yang disiapkan antara lain, suki, nasi briyani, nasu palekko, jalangkote, dadar gulung, kue lapis dan lainnya.

"Untuk bisa menikmati menu komplit dengan konsep all you can eat dari Fave Losari Hotel Makassar cukup membayar Rp 80 ribu saja per pax," tuturnya.

