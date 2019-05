Hasanuddin Contact Bahas Kawasan Tanpa Rokok Bareng 20 Bupati dan Wali Kota

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Hasanuddin Center For Tobacco Control and Non Communicable Disease Prevention atau Hasanuddin Contact menggelar pertemuan bersama beberapa wali kota dan bupati di hotel Arthama, Jl Haji Bau, Makassar, Jumat (3/5/2019) malam.

Pertemuan tersebut merupakan agenda dalam rangka mengimplementasikan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan pengaturan iklan serta promosi rokok di wilayah Indonesia Timur.

Tidak hanya itu, acara ini juga memberi pelatihan penyusunan draf KTR beserta iklan promosi rokok.

Acara ini dihadiri sedikitnya 20 Bupati dan Walikota dari daerah terpilih se-Kawasan Indonesia Timur.

Sederet topik menjadi pembahasan dalam kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini yakni, Jumat hingga Sabtu (3-4/5/2019).

Mulai dengan diskusi terkait aturan dan regulasi yang tepat untuk KTR, isu-isu terkini, dan pengantisipasian bahaya rokok sejak dini.

Tidak hanya itu, acara ini juga menjadi ajang promosi kepada Hasanuddin Contact sebagai lembaga yang bergerak mensosialisasikan tentang KTR.

Diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan ini, terciptanya komitmen bersama antara Hasanuddin Contact dengan para Bupati dan Walikota untuk pendmpingan percepata penerapan KTR di 20 kota atau kabupaten terpilih di Kawasan Timur Indonesia.

