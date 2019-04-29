DPR RI
3 Fakta Caleg Golkar DPR Yasir Mahmud Lapor Tim Sukses ke Polisi 'Duit 709 Juta Tak Dibagi di TPS'
3 Fakta Caleg Golkar DPR Yasir Mahmud Lapor Tim Sukses ke Polisi 'Duit 709 Juta Tak Dibagi di TPS'
3 Fakta Caleg Golkar DPR Yasir Mahmud Lapor Tim Sukses ke Polisi 'Duit 709 Juta Tak Dibagi di TPS'
TRIBUNBONE.COM, TANETE RIATTANG- Sudah jatuh, tertimpa tangga pula.
Peluang jadi anggota DPR RI tertutup, malah ditipu tim sukses.
Ini terjadi pada politisi muda Partai Golkar, Yasir Mahmud.
Ketua KNPI Sulsel ini melaporkan tim suksesnya ke polisi karena dugaan penipuan.
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Kasusnya sementara sudah ditangani oleh polisi.
Dirangkum tribunbone.com, berikut fakta-fakta caleg DPP Golkar melaporkan tim suksesnya ke polisi.
1. Teman 'Makan' Teman
Calon legislatif(Caleg) DPR RI, Yasir Susanto Machmud (36) atau Yasir Machmud melaporkan tim suksesnya atas dugaan tindak pidana penipuan ke Polres Bone.
Yasir Mahmud merupakan calon legislatif (Caleg) DPR RI Dapil II Sulawesi Selatan dari Partai Golkar yang berlatar belakang pengusaha.