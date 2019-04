RSUD Bulukumba Siapkan Ruangan Khusus Caleg Stres, BPJSKes Tanggung Biaya Pengobatan

TRIBUNBULUKUMBA.COM, UJUNG BULU - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sulthan Dg Radja Bulukumba, menyiapkan dua kamar khusus bagi calon legislatif (Caleg) yang stres akibat gagal di Pileg 2019.

Hal tersebut disampaikan oleh Kasubag Humas dan Promkes RSUD Sulthan Dg Radja Bulukumba, Gumala Rubiah, Rabu (17/4/2019).

Menurut Gumala, jenis kamar untuk pasien caleg stres ini menggunakan fasilitas kelas satu, yakni hanya berisi satu orang.

Hal tersebut, untuk mengantisipasi agar jika mengamuk, tak mengganggu pasien lainnya.

"Kami siapkan di ruang petunia (ruangan khusus kelas 1) only one person in the room, nanti ngamukki. Tapi semoga tidak ada yang stres," ujar Gumala.

Jika terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), maka biaya pengobatannya dapat ditanggung.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Cabang BPJS Kesehatan Bulukumba, Diah Eka Rini.

Menurut Rini, sapaannya, segala yang termasuk hal yang disengaja atau sakit tanpa indikasi medis, seperti karena hobi berbahaya, penganiayaan, upaya mempercantik diri, tidak ditanggung oleh BPJS.

Termasuk juga kegiatan yang sifatnya bakti sosial (Baksos), lanjut Rini.

"Kalau caleg stres kita tanggung. Inikan masuk kategori kelainan jiwa," singkat Rini. (TribunBulukumba.com)

Laporan Wartawan Tribun Timur, @arisandifirki

