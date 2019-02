TRIBUNWIKI: Sering Tersangkut Berita Syahrini-Reino Barack, Ini Profil dan Karier Luna Maya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Luna Maya merupakan artis asal Indonesia.

Ia lebih dikenal berkolega bersama Olga Syahputra (alm) dan Raffi Ahmad saat bersama-sama membawakan acara disalah satu stasiun televisi.

Baru-baru ini komedian Raditya Dika mengunggah sebuah video ke akun youtube miliknya. Konten tersebut berjudul “5 Pertanyaan Tersulit untuk Luna Maya” yang diunggahnya Minggu (24/2/2019) kemarin.

Dalam video tersebut Luna Maya mengungkapkan cara dirinya mengatasi patah hati saat ditinggal kekasih.

"Ini in general ya, dalam keadaan seperti gue sekarang ini.. langsung semua nyambung-nyambungnya.... Tapi kan gue patah hati enggak cuman sekali. In the end setelah gue pikir-pikir, hidup itu akan terus berjalan, unless kita mati," ungkap Luna seperti dikutip Kompas.com, Senin (25/2/2019).

Reino Barack, Luna Maya dan Syahrini (Tribunnews)

Luna mengatakan apa pun yang ia alami tidak membuat hari berhenti. Matahari tetap terbit dari timur dan terbenam di barat, kata bintang film Suzzanna: Bernapas dalam Kubur itu. Karena itu ia akan tetap menjalani hari-hari seperti biasa.

Namun Luna menampik anggapan ia merasa rugi kalau patah hati. Menurut Luna, ia justru bersyukur mengalami perasaan itu karena itu memberinya pengalaman.

"Sebagai pemain film... aktor, kita butuh bank emosi. Jadi gue nikmatin aja, gue inget-inget. Karena rasanya itu terpakai kok," lanjut Luna.

Berdasarkan pengalamannya, Luna menjalani hari-harinya seperti biasa meskipun mengalami patah hati.

"Gue juga bingung, mau ditanya gimana ya. Ya jalanin hari-hari lo aja. Mau teriak ya teriak, kalau mau nangis ya nangis, kalau mau ketawa ya ketawa," kata Luna.