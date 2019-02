Koordinator Astra Makassar Massif Dukung Sari di Liga Dangdut

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Koordinator Group Astra Makassar, Suhardi tidak spesifik menyukai genre musik Dangdut.

"Sebenarnya semua genre saya suka. Saya tak ada fanatik genre lagu, selama itu enak didengar yah itu yang saya nikmati," kata Hardi sapaanya via pesan WhatsApp, Selasa (19/2/2019).

Namun bila ia memilih tiga genre lagu. "Pop, dangdut, rock semua masuk di saya," katanya

Bila Anda berteman di akun media sosial dan nomor WhatsApp, Hardi kadang menyebar pesan untuk mendukung perwakilan Sulsel di Liga Dangdut (Lida) 2019 Indosiar.

Ia menuliskan seperti ini:

"Mohon Dukungan Ketik : LIDA SARI Kirim ke: 97288 Inda Sari adalah penyanyi asal Bulukumba, Anak Yatim yg perlu kita dukung utk berjuang memperbaiki nasib keluarganya.Minimal membantu ybs dengan niat Ibadah. Akan tampil Malam ini di Indosiar. Tapi pooling sdh dibuka. Sdh bisa SMS dari sekarang."

Persuasif Hardi beralasan

"Kenapa saya massif mendukung Indah Sari. Pertama karena memang Anak Yatim. Kedua dari dulu memang ketika membawa nama Sulsel kami akan dukung. Bahkan yang peranakan Sulsel seperti Putri dari Balikpapan, kami pun dukung," katanya.

By the way, sudah berapa dukungan SMS yang telah diberikan Hardi? "Tak terhitung," katanya.

"Tapi kami juga bantu Indah saat akan berangkat sejumlah Rp 15 juta persiapan di sana," ujar Hardi.

"Ini tidak semata-mata karena anak yatim yang berjuang memperbaiki hidup dan secara khusus menemui kami para Golfer," katanya. (*)

Laporan Wartawan Tribun Timur, @fadhlymuhammad

