Little Monster Official

Derita Sindrom Fibromyalgia, Diderita Lady Gaga, Menangi 2 Grammy Awards 2019! Ini Gejala Sakitnya

TRIBUN-TIMUR.COM - Lady Gaga meraih dua piala kategori Best Pop Duo Group Performance dan Best Song Written for Visual Media untuk lagu 'Shallow' duetnya bersama Bradle Cooper dan Best Pop Solo Performance untuk lagu 'Joanne'.

Pada sebuah video yang pernah ditayangkan di kanal berita hiburan, ditampilkan Lady Gaga nampak meringis menahan sakit saat dokter lalu memasang selang dan menyuntikkan suatu cairan ke tubuhnya.

Sebuah video berjudul “Gaga: Five Foot Two” memperlihatkan rutinitas Lady Gaga yang tak lazim.

Baca: Ingin Organ Hati, Ginjal, dan Kandung Kemih Tetap Sehat, Ini 7 Cara yang Sebaiknya Anda Lakukan!

Baca: 14 Berita Kesehatan Ini Ternyata Hoaks, dari Mi Instan Picu kanker Sampai Kerupuk Pakai Plastik

Di balik hingar bingar dunia hiburan, keenerjikan, dan gaya hidupnya yang mewah, Gaga sedang berjuang melawan penyakit yang diderita.

Gaga memilih rehat dari segala kesibukan dan membatalkan beberapa jadwal konsernya. Setelah pekan lalu membatalkan penampilan di sebuah festival musik di Rio de Janeiro.

Artis Lady Gaga (internet)

Gaga akhirnya juga membatalkan tur konser keliling Eropa. Ia sempat banjir hujatan karena dianggap berbohong dan mengecewakan penggemar.

Namun, di akun twitternya, @ladygaga mencuitkan alasan di balik keputusan rehatnya.

"Dalam dokumenter kami #chronicillness #chronicpain saya berjuang dengan #Fibromyalgia Saya ingin membantu meningkatkan kesadaran dan terhubung dengan penderita lainnya.”

Sakitnya Kambuh