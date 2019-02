Spesial Imlek dan Valentine, Ruang Tengah Cafe & Resto Bagi-bagi Voucher

Laporan Wartawan Tribun Timur, Nur Fajriani R



TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ruang Tengah Cafe & Resto merupakan salah satu cafe semi restoran yang berdiri sejak pertengahan tahun 2018. Berlokasi di Jl Karunrung No 6, Kota Makassar.

Menjadi tempat nongkrong asik dengan bersama kerabat dan keluarga dengan konsep rumahan. Seakan sedang berada diruang tengah rumah sendiri.

Dengan menyajikan menu 100% Indonesia Food dengan rasa yang tidak perlu diragukan lagi.

Selain Imlek, Februari juga dikenal sebagai bulan yang penuh kasih sayang. Demi merayakan hal tersebut, Ruang Tengah membagikan voucher setiap transaksi disepanjang bulan Februari.

Manajer Ruang Tengah Café dan Restaurant Erick Topan (35) mengatakan, voucher dibagikan untuk transaksi yang berbeda-beda.

“Kalau transaksi diatas Rp 50 ribu dapat voucer Rp 20 ribu. Jika transaksi Rp 100 ribu dapat voucer 50 ribu dan diatas Rp 200 ribu dapat voucer Rp 100 ribu," katanya kepada Tribun Timur Senin (4/2/2019)

Voucher tersebut berlaku selama satu bulan terhitung sejak transaksi.

Khusus member Tribun Family Card (TFC) akan mendapatkan promo khusus yakni Buy one get one untuk semua minuman yang disediakan Ruang Tengah Café dan Restaurant.

“Kalau member TFC, berlaku setiap hari meskipun diluar bulan Februari," tambah Erick.