Unibos Jejaki Kerja Sama dengan Suzhou University of China

Laporan Wartawan Tribun Timur, Wahyu Susanto

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Mengembangkan kualitas pendidikan berbasis internasional, Universitas Bosowa (Unibos) kembali jajaki kerjasama luar negeri kali ini dengan China.

Pertemuan pertama untuk penjajakan kerjasama dengan China ini dilakukan dengan Suzhou University of China di Menara Karya, Jakarta, Senin (28/01/2019).

Pertemuan tersebut dihadiri Founder Bosowa, H M Aksa Mahmud bersama Rektor Unibos Prof Saleh Pallu M Eng dan Wakil Rektor I Unibos, Ir Baharuddin PhD.

Baca: Bappeda Sulbar Bahas Percepatan Penurunan Kemiskinan

Baca: Relawan FTI UMI Sempat Menjerit soal Jeneponto Krisis Air Bersih, JK Perintahkan Kirim 10 Pompa Air

Baca: Bantu Disdukcapil, Dirjen Kependudukan Turunkan Tim ke Maros

Dari pihak Suzhou University China hadir Direktur Wang Wenzhe, Vice President Suzhou University Li Liang, kemudian Vice Dean School of Cintinuing Education Gan Shoufei.

Selanjutnya Vice Dean School of Literature and Media Li Yueyun, Dean School of Medichanical and Electronic Engineering Guo Huanyin dan International Exchange and Cooperation Department Li Mengzhu.

Rektor Unibos Prof Saleh Pallu M Eng menuturkan kerjasama luar negeri memang salah satu target besar Unibos.

Sebab perkiraan masa yang akan datang, beberapa negara luar termasuk China telah menjadi salah satu dari sekian banyak negara yang memiliki perkembangan cukup signifikan.

Baca: Kunjungi Jeneponto, Andi Sudirman Sulaiman Beri Bantuan untuk Korban Banjir

Baca: Ada 4 Pelatih Asing Balik ke Liga Indonesia Musim 2019! Selain Persib dan Persija, Juga 2 Klub Ini

"Tidak hanya dari perekonomian saja tetapi juga dari segi pendidikan. Kedepan kerjasama ini akan ditandai dengan penandatanganan kedua belah pihak yang tentunya diharapkan dapat membawa manfaat untuk Unibos dan Suzhou University", tutur Prof. Saleh Pallu M Eng.

Terpisah, Vice President Suzhou University Li Liang menambahkan kerjasama dengan Unibos merupakan pihak luar negeri yang pertama dilakukan kerja sama.

"Dan jika kelak tandatangan kerjasama dilakukan dengan Unibos, maka Unibos pertama yang memabngun kerjasama dengan kami. Kami berharap dapat saling berbagi dalam pengembangan akademik dan riset setelah MoU nantinya" harapnya.(*)

Lebih dekat dengan Tribun Timur, subscribe channel YouTube Kami:

Follow juga akun instagram official Kami: