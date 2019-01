Sandiaga Uno Yakin Program OkeOc Jadi Masa Depan Perekonomian Sulsel

Laporan Wartawan Tribun Timur, Darul Amri Lobubun

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Calon Wakil Presiden (Cawapres) 2019-2024, Sandiaga Uno mengaku yakin, program OkOce ialah masa depan masyarakat dan perekonomian bangsa.

Program OkeOc (One Kecamatan One Centre of Entrepreneurship) dipaparkan Sandiaga, saat diskusi bersama emak-emak dan kaum millenial di Red Corner Cafe, Kota Makassar, Sabtu (26/1/2019).

"Saya yakin dengan ini karena arah baru ekonomi Indonesia, dan Prabowo Sandi betul-betul prioritaskan ekonomi rakyat, emak-emak, dan anak muda agar bisa mengadopsi kewirausahaan," katanya.

Kata Sandi, sapaan akrabnya. Program OkeOc sudah terbukti di Jakarta saat dia sebagai Wakil Gubernur bersama Anies Baswedan sebagai Gubernur, buka 30 ribu lapangan pekerjaan di tahun 2018.

Sandi yakin, program OkeOc akan bisa diterima masyarakat Sulawesi Selatan (Sulsel) terkhusus di Makassar. Itu bisa dilihat dari antusiasme emak-emak dan kaum Millenial saat diskusi dengannya.

"Kita bisa lihat antusiasme para emak-emak, ibu-ibu dan kaum millenial. Hal ini akan menjadi bahan bakar kami kedepan untuk bekerja, saya juga menitipkan tiga pesan kepada mereka," ungkap Sandi.

Tiga pesan atau syarat utama ekonomi terus bertumbuh yaitu, etos kerja keras, etos kerja cerdas dan etor kerja tuntas dan etos kerja ikhlas. Karena syarat ini yang menopang ekonomi kedepannya.

"Tentu saya yakin ini arah baru ekonomi Indonesia, Prabowo Sandi betul-betul yakin ini Makassar, Sulsel dan Indonesia akan wujudkan perubahan agar kedepan lapangan kerja tercipta," tambah Sandi.

Kehadiran Sandi di Red Corner Jl Yusuf Daeng Ngawing ini tidak hanya diskusi, tapi juga Sandi jadi rebutan foto selfie dari emak-emak, para millenial, pemuda dan bahkan para mahasiswa. (dal)