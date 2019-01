Tarif Jasa Pengiriman J&T di Makassar Tidak Naik

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Perusahaan jasa pengiriman logistik PT Global Jet Express atau J&T Express mengklaim tidak menaikkan tarif pengiriman dari Makassar menuju daerah lain di Indonesia.

VIP & Marketing Manager J&T Express di Makassar, Syamsul Acil menuturkan, perusahaannya belum menaikan surat muatan umum (SMU) atau kargo.

"Belum naik. Namun itu sementara dibicarakan, soalnya mengacu dari kenaikan yang ditetapkan maskapai," katanya.

Menurutnya, tarif dari Makassar ke daerah lain bervariasi. Khusus dalam kota dikenakan Rp 7 ribu per kilogram (Kg), sementara ke luar kota mulai Rp 8 ribu per kg.

"Tidak hanya darat, kami layani pengiriman via udara juga. Sejauh ini belum naik. Berapa tarifnya bisa download aplikasi J&T Express di Google Play dan App Store," kata Acil.

Pantauan Tribun Timur, Senin (21/1/2019) melalui aplikasi tersebut pengiriman barang via Makassar-Jakarta rerata Rp 24 ribu per kg, Makassar-Bandung Rp 30 ribu, Makassar-Surabaya Rp 23 ribu per kg, Makassar-Palembang Rp 37 ribu per kg, Makassar-Balikpapan Rp 23 ribu per kg, Makassar Bali Rp 29 ribu per kg, Makassar-Jayapura Rp 48 ribu per kg.

Tarif di atas berbeda bila barang dikirim dari Jakarta-Makassar Rp 41 ribuan, Bandung-Makassar rerata Rp 33 ribuan, Surabaya-Makassar Rp 28 ribu, dan lainnya.(*)

