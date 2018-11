TRIBUNWIKI : Profil Zainal, Guru Berprestasi Kabupaten Sidrap 2018, Sering Tampil di Talkshow

Laporan Wartawan TribunSidrap.com, M Haris Syah

TRIBUNSIDRAP.COM, MARITENGNGAE -- Kabupaten Sidrap tak pernah berhenti melahirkan guru berprestasi. Salah satunya, Zainal, guru SMA Negeri 7 Sidrap.

Zainal terhitung guru dengan pencapaian-pencapain fantastis. Ia pernah menjadi pemenang My Teacher My Hero, Indonesia Digital Learning 2016.

Zainal merancang E-learning Quipper School, strategi pembelajaran yang efektif dan efisien untuk siswa dan guru.

E-learning Quipper School adalah sistim pembelajaran online yang terdiri dari portal guru dan portal siswa yang menggunakan koneksi internet. Siswa dapat mengerjakan tugas dengan menggunakan perangkat digital seperti smarphone, tablet, laptop atau PC

Ia juga meraih kesempatan berpartisipasi pada Bechmark Edukasi di Melbourne Australia, peringkat 6 Guru Berprestasi Tingkat Sulsel, dan yang terbaru ia menjadi Juara 1 Guru Berprestasi Sidrap 2018.

"Kami dinilai dari pencapaian-pencapaian selama ini, plus kinerja di sekolah," kata Zainal, yang telah menjadi pelatih nasional IGI ini.

Zainal bahkan pernah semeja sebagai narasumber bersama Gubernur Jawa Barat Ridwal Kamil, pada Konferensi Nasional Guru Quipper “Tantangan Masa Kini Sudah Siapkah Guru Indonesia Mengantar Generasi Muda Menuju Era Digital”.

Berkat prestasinya, guru asal Tanrutedong ini beberapa kali diundang acara TV nasional. Diantaranya Indonesia Morning Show, Ini Talkshow, Sarah Sechan dan acara lainnya.

Prestasi itu tentu bukan hal biasa bagi seorang guru yang berasal dari pelosok Sidrap. "Semua berkat kerja keras, doa keluarga dan dukungan rekan-rekan," ujarnya.(*)

Data diri

Nama : Zainal, S.Pd., S.Kom.

Pangkat dan Golongan : PENATA / III c

Tempat dan Tanggal Lahir : Tanrutedong, 27 April 1974

Instansi : SMA 7 Sidrap

Email : enal.sidrap@gmail.com

Media Sosial

Facebook : Zainal Lanto

Riwayat pendidikan:

- SDN 11 Tanrutedong

- SMP 1 Tanrutedong

- SMA Pekkabata Pinrang

- Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP Muhammadiyah Sidrap

- Teknik Informatikan Universitas Satria Makassar

Prestrasi/penghargaan

- Relawan Pengajar Kelas Inspirasi Parepare 2016

- The Best of 17 My Teacher My Hero Indonesia Digital Learning 2016

- The Winner of My Teacher My Hero Award Indonesia Digital Learning 2016 Senior High School Category

- Juara 1 Guru berprestasi Tingkat Kab. Sidrap