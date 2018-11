Hebat! Dua Dosen Unhas Presentasi Hasil Penelitian di Harvard University AS

TRIBUN-TIMUR.COM - Sudah menjadi prestise tersendiri bagi kalangan akademisi apabila hasil penelitiannya diapreseasi dunia internasional.

Terlebih lagi apabila mendapat undangan mempresentasikannya pada Universitas terbaik di dunia Harvard University Boston Negara Amerika Serikat.

Adalah dua dosen Universitas Hasanuddin mendapat kesempatan itu dengan mempresetasikan hasil penelitian tahun ini di kampus bergengsi di dunia Harvard University kota Boston Amerika Serikat.

Kedua dosen itu adalah Dr Tasrifin Tahara staf pengajar Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Dr Abdul Razak Munir staf pengajar Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada 7th Academic International Conference on Social Sciences and Humanities, pada tanggal 19-21 November 2018.

Bertempat di Martin Conference Center Harvard Medical School 77 Avenue Louis Pasteur Kampus Universitas Harvard, Tasrifin Tahara mempresentasikan hasil penelitian “The Busines Network of Bajau Tribe Sea Fisheries and Legal Problem in Indonesia-Malaysia” yang memaparkan aktifitas ekonomi (jaringan usaha) orang Bajau di Pulau Sebatik Perbatasan Indonesia-Malaysia.

Sedangkan Abdul Razak Munir mempresentasekan hasil penelitian “the influence of entrepreneurial Competence and Social Media marketing on SME’s Competitive Advantage on Province of South Sulawesi Indonesia”.

Dalam paparanya Abdul Razak Munir menjelaskan pengembangan daya saing UKM.

Dari kota Boston, Tasrifin ketika dihubungi mengatakan bahwa konferensi ini diikuti oleh dosen, peneliti dan mahasiswa program doktoral dari berbagai Negara seperti Amerika Serikat, India, Negiria, Jepang, Korea, Malaysia, Thailand dan lain-lain.

"Bagi kami, ini menjadi peluang emas untuk berinteraksi secara akademik dengan kalangan akademisi terlebih tempat penyelenggaraannya di kampus terbaik dunia Harvard University. Saya kira ini langkah dan menjadi kehormatan bagi kami berdua, apalagi sudah menjadi kewajiban bagi dosen untuk selalu menghasilkan karya yang memiliki reputasi internasional."

"Kami juga memanfaatkan peluang ini untuk menambah jaringan dalam dunia kademik bertaraf internasional, apalagi sebagai dosen UNHAS, kegiatan ini merupakan salah satu langkah dalam mewujudkan UNHAS sebagai kampus World Class University dengan mengukur kapasitas staf pengajarnya," ujarnya.

Tasrifin juga menambahkan agak kesulitan adaptasi ketika tiba di kota Boston Amerika Serikat tempat berlangsungnya konferensi karena suhu relatif dingin 4-6 derajat celcius yang sangat berbeda dengan situasi udara di Kota Makassar. (Citizen reporter)