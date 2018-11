" When Millenials Meet Digitalis" Jadi Pembahasan Youthful Sosial dan Kosmik Unhas

Youthful.sosial dan Kosmik Unhas gelar Workshop Digital Preneur, When Millenials Meet Digitalis

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR- Youthful.sosial bekerja sama dengan Korps Mahasiswa Ilmu Komunikasi (Kosmik) menggelar Workshop Digital Preneur yang mengangkat tema When Millenials Meet Digitalism.

Workshop ini akan berlangsung pada Sabtu, 17 November 2018 yang bertempat di Aula Prof. Syukur Abdullah Fisip Unhas.

Mengangkat tema When Millenials Meet Digitalism, Workshop Digital Preneur mengajak pemuda Makassar untuk menggunakan media sosial tak hanya sebagai alat komunikasi namun juga sebagai pendorong digital marketing.

“Tujuan kegiatan ini untuk mendukung perkembangan industri ekonomi kreatif & digital Kota Makassar agar dapat bersaing di pasar Global dan mendorong semangat kewirausahaan dibidang ekonomi kreatif dan digital di Kota Makassar.” Ungkap Nadila Ajeng sebagai perwakilan dari youthful.social.

Workshop ini mengundang pembicara yang ahli dalam bidangnya. Diantaranya, Amandira Syamuddin Owner dari Aims by Amandira, Fachrul Reza yang merupakan Employee of Magnus Digital akan membawakan, serta Dian Safitri Irawan Owner dari Secangkir Kopi, Sepetak Ruang dan Little Joy Kitchen.

“Kami berharap kegiatan ini berlangsung dengan lancar serta dapat menjadi wadah bagi pemuda di Makassar untuk mampu memanfaatkan media sebagai sarana mengembangkan potensi diri sehingga melahirkan karya-karya yang kreatif dan bermanfaat”. Jelas Try Hutami sebagai koordinator Kelompok Pengembangan Public Relations Kosmik.

