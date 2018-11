Founder KAHMI Preneur Kamrussamad Terima Sertifikasi Internasional ASEAN di Singapura

Laporan Wartawan Tribun Timur Munawwarah Ahmad

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR,- 15 dosen Fakultas Teknologi Industri (FTI) Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, resmi menerima sertifikasi internasional ASEAN di Singapura, Selasa-Kamis (12-14/11/2018).

Selain dosen FTI UMI, 13 profesional insinyur juga menerima. Salah satunya Kamrussamad founder KAHMI Preneur yang juga alumni Teknik Industri FTI UMI 1993.

"Alhamdulillah berkat dukungan dan dorongan FTI sehingga kami bisa mendapatkan akses memperoleh mendapatkan sertifikasi ASEAN Eng ini,"kata alumni CEO San Marino Company Jakarta tersebut.

Baca: Beri Layanan Berkualitas, AHM Kembali Raih SQ Award

Baca: BREAKING NEWS: Petugas Dishub Gembok Kendaraan yang Parkir di Badan Jalan Jenderal

Baca: Kapolres Pangkep: Temuan Diduga Kerangka Manusia Sudah Dibawa Tim DVI Polda

Kamrussamad melanjutkan, dengan sertifikasi tersebut, diharapkan bisa melahirkan inovasi di bidang teknologi untuk dunia usaha.

"Insinyur kita harus jadi garda terdepan untuk membangun sistem baik software maupun hardware untuk layanan konsumen dunia usaha yang jauh lebih baik,"tambah Kamrussamad.

Dengan sertifikasi ASEAN kata Kamrussamad, pintu networking atau jaringan kerja tingkat ASEAN akan terbuka lebar. Sekaligus akan bertemu banyak insinyur profesional yang bisa melahirkan transfer knowledge untuk inovasi dunia usaha di Indonesia.

Sertifikasi Internasional ASEAN Eng duterima pafa Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organisations (CAFEO) ke-36 di Resorts World Sentosa Singapura.

Lebih dekat dengan Tribun Timur, subscribe channel YouTube kami:

Follow juga akun instagram official kami: