9 Potret Cantiknya Maia Estianty Mengenakan Gaun Pengantin & Deretan Ucapan Selamat dari Selebriti

TRIBUN-TIMUR.COM - Maia Estianty dan Irwan Mussry telah resmi menikah, pada Senin (29/10/2018) di Tokyo, Jepang.

Keduanya melangsungkan akad pernikahan di Masjid Tokyo Camii dan Turkish Curture Center.

Potret pernikahan mereka pun kini mulai tersebar di media sosial.

Maia Estianty dan , sejumlah kerabat dekat mereka juga mulai membagikan potret bahagia itu. Tak hanyadan Irwan Mussry , sejumlah kerabat dekat mereka juga mulai membagikan potret bahagia itu.

Tak banyak orang yang hadir dalam pernikahan Maia Estianty dan Irwan Mussry.

Pernikahan Maia dan Irwan memang dilaksanakan secara tertutup dan hanya dihadiri oleh keluarga terdekat.

Di acara bahagia itu, Maia tampil cantik mengenakan gaun nuansa putih.

Berikut ini beberapa potret pernikahan Maia dan Irwan yang dirangkum TribunWow.com, Rabu (31/11/2018).

1. Maia Estianty bersama Irwan Mussry dan ketiga anaknya

"Alhamdulillah..

This is it...