3 Terdakwa Kasus Penculikan Raihanun Dituntut 6 Tahun, Kuasa Hukum Terdakwa Bilang Begini?

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasan Basri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Empat terdakwa kasus dugaan penculikan balita berusia 1,5 tahun di Jl Pendidikan Raya Komplek IKIP, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Makassar, dituntut berbeda oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Tuntutan hukuman itu dibacakan dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Makassar, Selasa (14/8/2018), yang dipimpin langsung Majelis Hakim, Rusdianto dan dua hakim anggota lainya.

Terdakwa Yusfikar Majid alias Yus (staf DPRD Kabupaten Barru) (34 tahun), Andi Rezha Septian Abbas alias Risal (28 tahun), dan Anwar alias Abang dituntut selama enam (6) tahun penjara.

"Ketiga terdakwa dituntut enam tahun penjara, kecuali Yuliasri alias Ayu dituntut lima tahun penjara," kata Yuda, Kuasa Hukum salah satu terdakwa, kepada Tribun, Selasa (14/8/2018).

Perbuatan terdakwa diduga melanggar pasal 83 Jo pasal 76 F UU RI 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Terdakwa penculi bayi Raihanun saat rilis kasus di Polrestabes Makassar, beberapa waktu lalu. (DARUL AMRI)

Sebagaimana telah diubah menjadi UU No 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Ajukan Pembelaan

Menurut Yuda atas tuntutan JPU, pihaknya memastikan akan mengajukan pembelaan pada sidang berikutnya yang dijadwalkan dua pekan mendatang.

Tuntutan JPU Kejari Makassar dianggap sangat memberatkan klien mereka. Yuda menyebut perbuatan kliennya masih murni percobaan dan belum bisa dikategorikan dalam penculikan.