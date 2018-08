Bupati Gowa: Sudah Sepantasnya Tribun Timur di Posisi Teratas

Laporan Wartawan Tribun Timur, Wa Ode Nurmin

TRIBUN-TIMUR.COM,SUNGGUMINASA - Manajemen Tribun Timur berkunjung ke Kantor Bupati Gowa, Senin (13/8/2018).

Rombongan dipimpin Wakil Pemimpin Perusahaan Tribun Timur Yunitra, Wakil Pemimpin Redaksi Ronald Ngantung, Manajer Promosi/iklan Dedy Pakiding, Manajer Sirkulasi Abdul Haris dan Manajer cetak Muzakkir.

Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan menerima rombongan itu di ruang rapat kerjanya.

Ronald mengawali kunjungan itu dengan membahas perkembangan kerjasama antara keduanya.

"Kunjungan ini secara rutin kami laksanakan. Untuk melihat kerjasama kami dengan pemerintah daerah lainnya. Terima kasih atas hubungan kerjasama dengan Tribun selama ini," ujarnya.

Ronald pun memaparkan pencapaian Tribunnews sebagai induk Tribun Timur yang menempati posisi pertama seluruh Indonesia menurut Alexa.com sebagai situs berita portal digital.

Dan itu menurutnya tidak lepas dari pemberitaan setiap pemerintah daerah

"Kedepan bentuk kerjasama ini bagaimana kita bisa bersinergi lagi untuk mempublikasikan wisata-wisata di setiap desa. Yang bisa menginspirasi desa lain di Sulsel. Karena jika dulu Bad News is a Good News sekarang Good Nees is The Best News. Yang bagus adalah yang terbaik," jelasnya.

Adnan pun mengucapkan selamat kepada Tribun Timur atas capaian kinerja sebagai koran dengan berbagai inovasi selama ini.

"Dan menurut ku sudah sepantasnya Tribun Timur posisi teratas. Dan hal itu sudah saya prediksi dari jauh hari. Sejak 10 tahun lalu," katanya.

Lebih jauh mengenai kerjasama, dia mengakui jika sudah meningkatkan bentuk kerja sama sebelumnya.

Dia pun berharap Tribun bisa membantu mempromosikan potensi unggulan di Gowa agae diketahui publik.(*)