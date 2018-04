2.466 Calon Mahasiswa Baru Lulus Jalur SNMPTN di Unhas

Laporan Wartawan Tribun Timur Munawwarah Ahmad

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Panitia Pusat Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2018, telah membuka hasil seleksi masuk PTN melalui jalur ini, Selasa, (17/4/2018).

Dari 586.155 siswa yang mendaftar dan memenuhi kriteria dasar untuk diterima melalui jalur ini, sebanyak 2.466 di antaranya berhasil lulus.

Jumlah ini sesuai dengan daya tampung yang ditetapkan Unhas untuk jalur SNMPTN 2018, yaitu sebesar 35 persen dari total daya tampung Unhas.

Bagi peserta yang dinyatakan lulus pada jalur SNMPTN diwajibkan untuk mengikuti verifikasi tahap I di Gedung Baruga AP Pettarani, Kampus Unhas Tamalanrea, pada tanggal 8 Mei 2018, pukul 08.00 Wita.

"Jika calon mahasiswa baru tidak hadir pada saat verifikasi tersebut pada tanggal dan jam yang telah ditentukan, maka hak sebagai mahasiswa baru Unhas Tahun Akademik 2018/2019 dinyatakan gugur," kata Humas Unhas Ishaq Rahman.

Calon mahasiswa Unhas yang dinyatakan lulus SNMPTN 2018 yang berasal dari luar Kota Makassar agar kiranya sudah dapat tiba 1 atau 2 hari sebelumnya.

Hal teraebut kata Ishaq untuk memastikan agar dapat hadir pada tanggal dan jam yang telah ditentukan tersebut.

Selanjutnya, tahapan verifikasi tahap II (verifikasi rapor, prestasi akademik, dan lain-lain) serta Verifikasi Ulang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai jadwal yang akan disampaikan pada surat panggilan yang diberikan setelah lolos Verifikasi Tahap I.

"Selama proses verifikasi, calon mahasiswa diwajibkan memakai baju kemeja lengan panjang warna putih dan celana kain warna hitam untuk laki-laki atau rok panjang warna hitam untuk perempuan,"tambah Ishaq.

Jika dibutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Help Desk Panitia Unhas di Nomor Telepon 0821-4745-3587, 0821-4745-3631 (via telepon), via email akademik@unhas.ac.id, akademikunhas@gmail.com atau WhatsApp (WA) 0821-9749-9605.(*)