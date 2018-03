NasDem Makassar Siap Galang Dukungan Pemilih Muda untuk NH-Aziz

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Partai NasDem Kota Makassar mengupayakan pemilih pemula pada Pilgub Sulsel 2018 dapat mendukung pasangan Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar. Sejumlah pendekatan dilakukan pada tahapan kampanye saat ini.

Hal itu diungkapkan Ketua NasDem Makassar, Andi Rachmatika Dewi. Ia mengatakan, sejumlah strategi telah disiapkan untuk mendulang suara pemilih muda di Makassar.

"Pemilih muda kami melakukan pendekatan dengan kegiatan yang barbau kepemudaan. Contohnya bagaimana melakukan try out gratis kepada anak-anak yang mau lulus SMA," ucap wanita yang akrab disapa Cicu ini via rilis Tim Media NH-Aziz, Kamis (8/3).

Selain itu, pihak NasDem Makassar juga akan melakukan pendekatan melalui bidang keolahragaan. Di antaranya, Cicu menyebut, futsal, basket dan sebagainya.

"Kemudian melakukan edikasi politik, terutama mereka yang baru memiliki hak pilih. Kami menawarkan beberapa program khusus pemuda di Kota Makassar," kata Calon Wakil Wali Kota Makassar itu.

Di Makassar sendiri, kata dia, tak kurang dari 20 persen pemilih merupakan anak-anak muda. Edukasi menjadi penting, agar minat keikutsertaan pemuda dalam pemilu semakin meningkat.

"20 persen di Kota Makassar itu merupakan salah stau target kami untuk meraih simpati dan suara mereka untuk NH-Aziz dan untuk Appi-Cicu," pungkasnya.(*)