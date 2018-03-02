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Founder Mallsampah.com Jadi Pembicara di Tribun Nongki

Tribun nongki kali ini bareng HIPMI Sulawesi Selatan dengan tema 'Akses dan Tantangan Start Up ke Perbankan di Tahun Politik'.

Founder Mallsampah.com Jadi Pembicara di Tribun Nongki
MUNAWWARAH AHMAD
Founder Mallsampah.com Adi Syaifullah (paling kanan). 

Laporan Wartawan Tribun Timur Munawwarah Ahmad

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR- Founder Mallsampah.com, Adi Syaifullah menjadi salah satu tamu Tribun Nongki di Harian Tribun Timur Jl Cendrawasih No.430, Jumat (2/3/2018).

Selain Adi Syaifullah, star up Makassar yang juga hadir yaitu Dedy Triawan selaku Ketua Star Up dan anggota BPD HIPMI Sulsel. Termasuk Andi Mutawakkil dari genoil.

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Tribun nongki kali ini bareng HIPMI Sulawesi Selatan dengan tema 'Akses dan Tantangan Start Up ke Perbankan di Tahun Politik'.

Selain Adi Syaifullah yang merupakan alumni hukum Universitas Hasanuddin, tenru hadir juga Ketua HIPMI Sulsel Herman Heizer.

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Turut juga hadir President Director IMB Group, Andi Rachmat Manggabarani. Sementara bank hadir Putut Putranto selaku Regional Transaction and Consumer Head Band Mandiri Wilayah X Sulawesi Maluku.

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Tribun Nongki
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Tribun Timur
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Penulis: Munawwarah Ahmad
Editor: Anita Kusuma Wardana
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