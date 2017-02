Folklore PSM Unhas Berjaya di Princeton Amerika Serikat

Laporan Wartawan Tribun Timur Hasrul

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Paduan Suara Mahasiswa (PSM) Universitas Hasanuddin (Unhas) kembali menorehkan prestasi di tingkat internasional.

Kelompok paduan suara yang dipimpin Anshari Sanusi tersebut meraih juara untuk kategori Folklore di ajang Sing N Joy The American International Choral Competition 2017 di Princeton, Ney Jersey, Amerika serikat.

Kompetisi yang digelar sejak 16 Februari hingga 20 Februari 2016 ini diikuti 20 kelompok paduan Suara dari empat negara yaitu Amerika Serikat, Puerto Rico, China dan Indonesia

Prestasi tersebut langsung disampaikan Konduktor UKM PSM Unhas, Ashari Sanusi di dinding akun Facebook nya beberapa menit yang lalu, Senin (20/2/2017).

"Alhamdulillah Juara 1 Category Folklore (Lagu Rakyat). Bukan cuma juaranya....banyak yg tertarik lagu2 Sulawesi Selatan....#PSMUNHAS,"tulis Anshari yang akrab disapa Kak Arik ini.

Lagu yang dinyanyikan PSM Unhas dalam kompetisi tersebut, yakni Sinrilik (etnik Makassar), Ati Raja (etnik Makassar), Dongang-Dongang (etnik Makassar) dan Mappadendang (etnik Bugis).

Sebelumnya, PSM Unhas juga meraih medali emas The American International Choral Festival, Nevada, Amerika Serikat tahun 2011, meraih Platinum Award di Guang Zhou China 2012, Juara satu di Rimini Italy 2013 dan the Best Presentation of National Folklore di Warsawa Poland 2014.

PSM Unhas juga sudah dua kali diundang untuk konser di Okayama, Jepang pada 2015 dan 2016.