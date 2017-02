Sahabat Lazismu Muhammadiyah Gowa Bedah Rumah Warga di Bontomarannu

Laporan Wartawan Tribun Timur Wa Ode Nurmin

SUNGGUMINASA- Sahabat Lazismu Muhammadiyah Gowa membantu membedah rumah salah satu warga di Kelurahan Borongloe, Kecamatan Bontomarannu.

Rumah gubuk milik Daeng Minggu bersama Daeng Bulang itu dikerjakan melalui program bedah rumah selama tiga hari.

Rumah yang dulunya gubuk bambu beratap dan berdinding terpal plastik itu kini disulap menjadi rumah yang laik huni.

Penyerahan kunci dilakukan langsung Pimpinan Muhammadiyah Gowa, Muslimin Kila, disaksikan Camat Bontomarannu Muh Sabir Bangsawan, Sekcam Bontomarannu Iis Nur Ismi, Muspika Bontomarannu, Lurah Borongloe Abd Rivai Mapparessa serta mantan Camat Bontomarannu, H Abd Rachman Mapparessa, serta sejumlah kepala lingkungan.

"Kami optimistis setiap niat baik yang dilandasi niat ikhlas akan berbuah manis. Rasa salut dan bangga kami ucapkan atas semangat dan keikhlasan teman-teman Muhammadiyah Cabang Gowa dan Angkatan Muda Muhammadiyah Gowa yang sejak pagi sampai subuh mengerahkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk suksesnya program ini," kata Muslimin.

Dikatakan Muslimin Kila didampingi pengurus DPC Muhammadiyah Gowa lainnya antara lain Baharuddin Mangka, bedah rumah ini seluruhnya dibiayai melalui program Lazismu.

"Dan bagi Sahabat Lazismu yang ingin ikut ambil bagian bisa berdonasi dengan cara mentransfer melalui Bank Mandiri Syariah No Rek: 7474733337 An Infaq/Sedekah Lazismu Gowa. Bisa juga melalui Layanan Jemput Donasi dengan cara SMS/WA 0823-4751-5632 / 0853-4005-0705 atau Antar langsung ke kantor layanan Lazismu Kabupaten Gowa di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Gowa lantai 2, Jl Istana Balla' Lompoa No 22 Sungguminasa," tambahnya.

Muslimin Kila juga menyampaikan terima kasihnya kepada para donatur yang telah menyalurkan dana zakat infaq dan sedekahnya melalui Lazismu.

"Kami ucapkan banyak terimakasih jazakumullahu khairan katsiran semoga rezekinya berkah dan senantiasa diberi kesehatan agar bisa terus menebar manfaat kepada sesama," katanya lagi.