Kabar Gembira, 42.237 Warga Makassar Bakal Terima Bantuan Beras Gratis 10 Kg Selama Tiga Bulan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemkot Makassar bersama Perum Bulog Makassar melakukan pelepasan penyaluran cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan tahap II 2023 di Gudang Perum Bulog Makassar Jl Urip Sumoharjo, Rabu (13/9/2023).

Penyaluran ini menyasar warga Kota Makassar sebanyak 42.237 ribu keluarga penerima manfaat (KPM).

Distribusi dimulai dari Kecamatan Mariso dengan jumlah 2.000 KPM.

Danny membeberkan, dalam monitoring inflasi nasional, beras merupakan salah satu komoditas yang mengalami kenaikan, tidak hanya di Makassar tapi di seluruh Indonesia.

Hanya saja, ia mengimbau masyarakat tidak khawatir dengan melakukan panic buying.

Cadangan beras yang ada di kantor Bulog cabang Makassar sekarang ini kurang lebih 5.000 ton.

Stok beras itu bisa bertahan hingga akhir tahun 2023.

"Kami imbau kepada masyarakat bahwa stoknya cukup sampai Desember jadi jangan ada panic buying. Pemkot Makassar, Bulog, Pemprov, Forkopimda bahu-membahu mengawal ini," tegas Danny Pomanto, Rabu (13/9/2023).

"Jangan khawatir, stok cukup. Jangan panik karena kalau panik bisa menimbulkan harga yang tinggi dan inflasi yang tinggi," sambungnya.

Pemimpin Perum Bulog Makassar Karmilah Hasmin Maruntah membenarkan bahwa stok beras di Makassar aman hingga 2023.

"Aman sampai akhir tahun 2023. Dan akan terus kami lakukan suplay barang khususnya beras awal tahun karena kita melihat dampak El-Nino ini pasti akan berkelanjutan sampai dengan awal tahun 2024," ungkapnya.

Pihaknya terus berkoordinasi dan saling dukung antar kota dan provinsi sehingga ketahanan pangan tercipta di Makassar.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar Mahyuddin menyampaikan, masyarakat akan mendapatkan bantuan beras 10 kg per bulannya.

Bantuan ini akan dirasakan masyarakat selama tiga bulan, mulai September hingga November.

"Untuk penyaluran tahap pertama Kecamatan Mariso yang dimulai hari ini, terus berjalan nantinya sampai 15 kecamatan," jelasnya.

"Penyalurannya berlangsung selama satu sampai dua minggu. Sasaran penyalurannya yang sudah ada by name by address dari pusat," sambungnya.(*)