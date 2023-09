Unibos Jajaki Kerja Sama Penelitian Bareng Universitas Trisakti

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Universitas Bosowa (Unibos) terus memperkuat hubungan antar Perguruan Tinggi.

Kali ini, Unibos menjajaki kerja sama dengan Universitas Trisakti.

Rektor Unibos Prof Batara Surya hadir langsung di Ruang Rapat Gedung M, Universitas Trisakti pada Senin (11/9/2023).

Vice Rector 1 for Academic and Stundent Affairs Prof Haeruddin Saleh dan Vice Rector 2 for Innovation and Community Development Zulkifli Maulana hadir mendampingi Rektor Unibos

Kunjungan ini disambut baik Wakil Rektor (WR) 2 Khomsiyah dan WR 3 Yoska Oktaviano dan Kepala urusan internasional Universitas Trisakti.

Baca juga: Profesor Jepang Bawakan Kuliah Umum di Kampus Unibos Makassar

Dalam penjajakan ini, salah satu poin utama yang dibahas adalah peningkatan akreditasi dan pengembangan SDM dosen.

Tujuannya menjaga kualitas pendidikan tinggi, dan mendorong inovasi serta kemajuan dalam dunia pendidikan.

“Penjajakan MoU ini merupakan langkah awal dalam perjalanan menuju kerjasama yang lebih erat antara Universitas Bosowa dan Universitas Trisakti," jelasnya.

Rektor Unibos Prof Batara Surya melakukan Kerjasama dalam rangka memajukan kolaborasi antar universitas.

Baca juga: Keren! Unibos Kerja Sama dengan Üsküdar University Turki, Buka Peluang Pertukaran Mahasiswa

Ia ingin ada kolaborasi penelitian yang relevan dan menghasilkan penemuan berharga.

“harapannya, kita dapat melakukan kolaborasi dalam proyek-proyek penelitian yang relevan, dan menghasilkan penemuan-penemuan berharga serta memperluas cakrawala ilmiah dan mendorong inovasi serta kemajuan dalam dunia pendidikan," katanya.

Selanjutnya rektor Universitas Bosowa bersama rombongan akan mengunjungi Universitas Airlangga dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.(*)