Dies Natalis ke-39 UT, Usung Tema 'Tatanan dan Budaya Kerja Baru, Mewujudkan Indonesia Maju'

TRIBUN-TIMUR.COM - Universitas Terbuka (UT) merayakan hari jadinya yang ke-39 dengan mengusung tema "Tatanan dan Budaya Kerja Baru Mewujudkan Indonesia Maju" pada 4 September 2023.

UT, sebagai Perguruan Tinggi Negeri yang telah menjadi pelopor sistem pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh, terus berupaya meningkatkan diri untuk tetap menjadi pionir dan makin kokoh dalam pelaksanaan pendidikan jarak jauh di Indonesia.

UT tidak hanya menjadi yang pertama, tetapi juga konsisten sebagai yang terbaik dalam pengembangan pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh di Indonesia.

Selain itu, UT juga memperluas jangkauannya dengan berperan serta membantu perguruan tinggi lain yang terdampak oleh pandemi dan harus menghadapi perubahan sistem perkuliahan tatap muka.

UT semakin banyak diminati masyarakat kaum milenial dan menumbuhkan jiwa-jiwa literasi ICT yang lebih baik.

Rangkaian perayaan Dies Natalis ke-39 UT telah dimulai sejak 30 Mei 2023. Kegiatan ini melibatkan seluruh komunitas akademik, termasuk mahasiswa dan staf, yang aktif berpartisipasi dalam beragam kegiatan, termasuk lomba-lomba dalam Disporseni Nasional. Kegiatan ini juga mencakup pelaksanaan seminar serta pengukuhan Guru Besar.

Dalam Dies Natalis ke-39 UT Tahun 2023 ini juga dilangsungkan Penandatanganan MoU dan PKS antara UT dan Pemkot Tangerang.

Acara puncak Dies Natalis digelar di Universitas Terbuka Convention Center (UTCC) dan dihadiri oleh berbagai pihak penting, termasuk Walikota Tangerang, pimpinan UT, Ketua Senat, dan staf UT Pusat. Sementara itu, staf UT Daerah, mahasiswa UT, peserta Disporseni Nasional UT 2023, dan masyarakat umum dapat mengikuti acara puncak ini melalui Zoom Meeting dan siaran langsung di YouTube UT-TV dengan tautan: (https://sl.ut.ac.id/acarapuncak39-UTTV).

Acara puncak Dies ke-39 UT di UTCC juga dihadiri oleh Para Rektor UT terdahulu (Prof. Dr. Bambang Sutjiatmo – Rektor ke-3 UT

Periode 1996-2001, Prof. Atwi Suparman. M.Sc. - Rektor ke 4 UT Periode 2001 sd 2009, Prof. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D. - Rektor ke-5 UT Periode 2009-2017, para Wakil Rektor UT terdahulu, serta para pimpinan mitra terdekat UT.

Dalam Dies Natalis ke-39 UT Tahun 2023 ini juga dilangsungkan Penandatanganan MoU dan PKS antara UT dan Pemkot Tangerang, dimana Walikota Tangerang, H Arief R. Wismansyah, M.Kes., B.Sc. hadir menandatangani MoU dengan Rektor UT Prof. Ojat Darojat, M.Bus., Ph.D.

Semakin membanggakan pada usianya ke 39, UT meperoleh penghargaan dari Rekor MURI. Penyerahan Rekor MURI disampaikan oleh Awang Raharjo. Jaya Suprana hadir melalui video ucapan selamatnya kepada UT.

Kategori MURI Award yang akan diterima UT pada tahun 2024 ini yaitu; 1) Perguruan Tinggi dengan Tempat Ujian di Negara Terbanyak (51 Negara), 2) Perguruan Tinggi dengan Ujian Online Terbanyak (468.847 Peserta Ujian), 3) Perguruan Tinggi dengan Penjualan Bahan Ajar Terbanyak (2.026.843 Eks.).

Dalam rangkaian acara Dies Natalis ke-39, UT mengenalkan tampilan baru Website UT (http://www.ut.ac.id) yang lebih kekinian dan fresh look dengan tujuan dapat meningkatkan awareness masyarakat terhadap keunggulan (selling point) UT.

Selain itu UT juga meluncurkan aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan eAsset dengan harapan masyarakat dan pegawai UT lebih mendapatkan layanan dan sistem informasi hukum dan aset-aset UT yang lebih up to date dan komprehensif.

Pada Dies Natalis ke- tahun 2023 ini, UT meluncurkan buku Biografi Rektor Prof. Ojat Darojat dengan Judul “Berbekal Doa Emak” dan didampingi beberapa buku lain, diantaranya :

1. 39 Tahun Universitas Terbuka: Tatanan dan Budaya Kerja Baru, Mewujudkan Indonesia Maju (Tim Penulis dari UT Pusat )

2. Quality Assurance of Blended & Online Learning: Standards and Implementation (Prof. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D.)

3. Pendidikan IPS: Konstruktivistik dan Transformatif (Prof. Dr. Mohammad Imam Farisi)

4. Hermeneutika dan Semiotika dalam Puisi (Dr. M. Arifin Zaidin, M.Pd., Patmawti Halim, M.Pd., UT Makassar)

5. Universitas Terbuka, 39 th Bertransformasi (Try Harijono)

6. Berbekal Doa Emak, Anak Desa Meraih Mimpi (Tri Harijono)

Terkait dengan peluncuran buku Biografi Rektor tersebut, Prof. Ojat Darojat menghadirkan Bapak Ibunya untuk berterima kasih khususnya kepada Ibu atau Emak, yang selama ini terus berdoa juga menanamkan karakter daya juang dalam menggapai pendidikan yang setinggi mungkin.

Buku ini dipersembahkan dari Kompas Gramedia Group yang telah membantu proses cetak 6 judul buku tersebut di atas

Dalam rangka mengapresiasi mitra yang telah mendukung kesuksesan UT hingga di usia ini, UT memberikan penghargaan berupa:

1. “Citra Paramesti” kepada Irjen Pol, Midi Siswoko, S.I.K, (Kapolda Maluku Utara) sebagai Mitra Individu Terbaik dari UT Ternate. Paramesti berarti orang yang bediri paling depan dalam bahasa Sansekerta. Penghargaan ini diberikan kepada individu

di luar lingkungan Universitas Terbuka yang terus berdiri paling depan memperkenalkan dan memberikan dukungan kepada UT.

2. “Citra Saghatana” kepada PT. Arutmin Indonesia Tambang Satui sebagai Mitra Lembaga/Institusi Terbaik dari UT Banjarmasin. Saghatana berarti organisasi dalam bahasa Sansekerta. Penghargaan ini diberikan kepada organisasi, lembaga, instansi pemerintah, dan swasta yang memberikan dukungan luar biasa kepada Universitas Terbuka.

3. “Citra Pararta” kepada Media Tribun sebagai Media Massa Terbaik. Pararta berarti berita dalam bahasa Sansekerta yang Penghargaan ini diberikan kepada media massa yang mewartakan citra positif Universitas Terbuka (dari sisi kuantitas dan

kualitas).

Melengkapi acara Puncak Dies ke-39 UT Tahun 2023 ini akan ada agenda Pengumuman Pemenang Kegiatan Lomba Disporseni Nasional UT Tahun 2023 dan penyerahan trofi Juara Umum.

Selain itu akan ada seremoni Pemadaman Api Obor dan Penyerahan Kepanitiaan Dies dan Disporseni kepada Panitia Dies dan Disporseni UT Tahun 2024.

Dirgahayu UT! Semakin Sukses mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia.(adv\reskyamaliah).