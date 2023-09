90 Menit DJ Andrew Rayel Buat Pengunjung D’Liquid Claro Makassar Bergoyang

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Disc Jockey (DJ) Andrew Rayel sukses membuat pengunjung D'Liquid Claro Makassar bergoyang, Minggu (3/9/2023) dini hari.

DJ Andrew Rayel tampil kurang lebih 90 menit, mulai pukul 00.00 hingga 01.30 Wita.

DJ Internasional dengan nama asli Andrei Rata ini tampil sangat energik di depan ratusan penonton.

Sesekali, ia mengajak penonton untuk bernyanyi dan bergoyang bersama.

Penonton yang mengidolakan musisi muda Trance asal Moldova ini pun melompat sambil menari bersama.

“Thank you very much Makassar,” kata Andrew Rayel sebelum menutup penampilannya.

Salah satu penonton, Fadly mengaku sudah lama menantikan kehadiran Andrew Rayel di Makassar.

Menurutnya, Andrew Rayel merupakan salah satu DJ terbaik.

“Akhirnya bisa menyaksikan langsung, penampilannya keren dan sangat membuat penonton terhibur,” kata Fadly.

Penonton lainnya, Fia juga mengaku kagus dengan penampilan Andrew Rayel.

“Keren pokoknya, bisa membuat penonton bergoyang bersama,” kata Fia.

Sebelumnya, Marcom Manager Claro Makassar Ricwan Wahyudi mengatakan, pihaknya sengaja menghadirkan Andrew Rayel.

D'Liquid Claro Makassar juga telah menghadirkan DJ internasional asal Belanda, Dash Berlin pada Mei lalu.

“Kita sengaja menghadirkan DJ internasional, beberapa waktu lalu juga Dash Berlin tampil,” kata Yudi, sapaan akrabnya.

Entertainment Manager Claro Makassar Askar menjelaskan, Andrew Rayel merupakan musisi terkenal yang masuk dalam 100 DJ terbaik dunia.

"Kami ingin menghadirkan suatu yang baru. Apalagi DJ Andrew sudah dikenal banyak orang. Pasti penggemarnya tidak adakan melewatkan kesempatan ini," jelasnya. (*)