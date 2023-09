Rektor Universitas Papua Meky Sagrim Raih Penghargaan Tokoh Akselerasi Kemajuan Pendidikan Nasional

TRIBUN-TIMUR.COM – Rektor Universitas Papua Dr. Meky Sagrim, S.P., M.Si dianugerahi penghargaan “Indonesian School Excellent Award 2023”.

Penghargaan ini diterima dari Indonesia Achievement Center dengan kategori “The Best Leading University in Education Quality Excellent of the Year”.

Seremonial penyerahan penghargaan berlangsung di Hotel Aston Denpasar, Bali pada hari Jumat (1/9/2023) malam.

Indonesia Achievement Center menilai Meky Sagrim adalah sosok pendidik yang memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan signifikan dan serasi dengan akselerasi kemajuan pendidikan Indonesia

Untuk itu, Meky Sagrim dinilai layak diberi sebuah pengakuan.

Indonesia Achievement Center memberi pujian, apresiasi dan anugerah bagi mereka yang berprestasi, pekerja keras, energik, dan jujur, serta sebagai bentuk pengakuan yang tinggi dari masyarakat atas kinerja dan kerja nyata yang telah dilakukan.

“Kami sampaikan selamat atas anugerah yang diterima, semoga apresiasi tertinggi ini dapat bermanfaat sebagai komitmen untuk menciptakan karya dan prestasi yang lebih tinggi untuk masyarakat dan regenerasi,” kata Ketua Penyelenggara Fitria W. Wijaya.

Fitria W. Wijaya mengatakan Meky Sagrim adalah sosok pendidik panutan, sehingga pada akhirnya dapat membantu pemerintah guna menunjang sukses pembangunan nasional, menghadapi tantangan serta menggugah semangat kebangkitan dan kemajuan pendidikan

Indonesian Achievement Center merupakan institusi independen yang telah dipercaya dalam tingkat nasional sebagai panduan standar kualitas terbaik, penghargaan untuk kualitas tertinggi dan bergengsi di Indonesia, serta memberikan apresiasi kepada pendidik dan lembaga pendidikan terbaik yang berhasil menerapkan inovasi-inovasi dalam dunia pendidikan.

Melalui event prestigious “Indonesian School Excellent Award 2023” yang merupakan pembuktikan keunggulan dalam memberikan layanan pendidikan yang terbaik sehingga mampu menghasilkan citra positif dari tahun ke tahun.

Penghargaan ini diberikan setelah melakukan penilaian dengan mengacu pada beberapa kriteria.

Antara lain seperti Quality, Performance, Responsibility, Transparancy & Attractiveness dengan atribut pengukuran seperti mempunyai layanan pendidikan inovatif dan berkualitas, pengelolaan manajemen yang baik, mampu berkembang mengikuti perubahan dan memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi.

Sementara itu, Rektor Universitas Papua Dr. Meky Sagrim, S.P., M.Si dalam sambutannya setelah menerima penghargaan ini menyampaikan bahwa visi Universitas Papua: Tahun 2035 kampus ini menjadi Perguruan Tinggi Riset yang Mandiri, bermartabat, dan Berbasis Konservasi Sumberdaya Alam.

Untuk mencapai visi tersebut, Meky Sagrim sebagai Rektor Universitas Papua (2020-2024) mengusung visi: Transformasi dan Restorasi Universitas Papua menuju Universitas yang berdaya saing dalam rangka mewujudkan Ilmu Untuk Kemanusiaan (Pro Humanitate Scientia).

Meky Sagrim menyampaikan bahwa penghargaan ini ia persembahkan kepada kampus tercinta Universitas Papua, mulai dari Para Wakil Rektor, Kepala Lembaga, para Dekan/Direktur Pascasarjana, serta seluruh civitas Akademika Universitas Papua.

Ia menginformasikan bahwa pada acara penganugerahan di Hotel Aston Bali ini, hadir bersama-sama mendampingi yaitu Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni (Dr Keliopas Krey, M.Si), Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan dan Kerjasama (Dr. Aloysius Edi Widodo, S.Pt., M.Sc. Agr) serta Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan (BAKP) UNIPA (Edizon Bebari, SE., MA).

“Penghargaan ini sebagai pemberi semangat dan pemicu bagi kami untuk terus mengimplementasikan proses Transformasi dan Restorasi Universitas Papua menuju universitas yang maju dan berdaya saing,” kata Meky Sagrim yang serentak mengundang tepuk tangan dan apresiasi bangga dari para undangan yang hadir.