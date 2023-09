Hanya Rp 50 Ribu Sudah Bisa BBQ-an di Unhas Hotel and Convention

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Unhas Hotel and Convention terus berinovasi sejak grand opening pada Desember 2022 lalu.

Hotel yang berada dalam Kampus Universitas Hasanuddin (Unhas) Jl Perintis Kemerdekaan, Makassar ini pun sudah menjadi pilihan masyarakat.

Salah satu inovasi Unhas Hotel and Convention yakni dengan menghadirkan paket Barbeque (Bbq) dengan harga murah yakni Rp50 ribu.

“Bbq ini harganya sangat murah, all you can eat atau makan sepusnya,” kata General Manager Unhas Hotel and Convention, Jaka Priyatna, ditemui Tribun-Timur.com usai acara Experience The Difference Nite, Kamis (31/8/2023) malam.

Acara tersebut merupakan ajang silaturahmi dan apresiasi pelanggan yang memberikan banyak kontribusi pada Unhas Hotel and Convention.

“Perkembangannya semakin lama, semakin membaik,” kata Jaka.

Jaka Priyatna menjelaskan, tingkat hunian atau okupansi secara month to date (mtd) sudah 62 persen.

Sementara secara year to date (ytd) dari Januari hingga Agustus 2023 sudah mencapai 50 persen.

Pihaknya berkomitmen akan terus berinovasi agar Unhas Hotel and Convention tetap jadi pilihan.

Rektor Unhas Prof Jamaluddin Jompa juga memberikan apresiasinya atas capaian Unhas Hotel and Convention.

Kata dia, Unhas Hotel and Convention telah membuktikan diri sebagai salah satu hotel terbaik di Makassar.

Menurut Prof JJ, sapaan akrab Prof Jamaluddin Jompa, kesuksesan Unhas Hotel and Convention dipengaruhi ciri khas hotel.

“Ini pasarnya spesifik, tertutama bagi yang mau menikmati hotel dengan suasana yang tenang, lebih hijau dan tidak bising. Ruangan nyaman, makanan enak, dengan berbagai fasilitas,” kata Prof JJ. (*)