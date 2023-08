PLN Sukses Hadirkan Listrik Tanpa Kedip dalam Perhelatan F8 Makassar 2023

TRIBUN-TIMUR.COM – PT PLN (Persero) sukses menghadirkan listrik andal tanpa kedip (Zero Down Time) dalam perhelatan akbar Makassar International Eight Festival and Forum 2023 atau lebih dikenal dengan F8 Makassar.

Festival F8 digelar di Anjungan Pantai Losari, Makassar pada 23 – 27 Agustus 2023 menghadirkan para pelaku kreatif dari berbagai bidang seperti musik, peragaan busana, makanan, dan sebagainya digelar secara meriah, tentunya dengan dukungan, dan keandalan pelayanan dari PLN.

General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar), Moch. Andy Adchaminoerdin mengatakan, kesuksesan menghadirkan listrik tanpa kedip ini menjadi bukti bahwa PLN siap menjawab kebutuhan listrik dengan tingkat keandalan tinggi.

"Total daya listrik untuk mendukung acara F8 ini sebesar 607.900 VA. Untuk kenyamanan pengunjung yang hadir di acara F8 Makassar, kami menerjunkan sebanyak 20 personel bersiaga untuk menjaga pasokan listrik selama acara berlangsung,” ujar Andy.

Andy menambahkan untuk kebutuhan acara sebesar F8 Makassar, PLN menyediakan Layanan Khusus Multiguna yang kebutuhannya bisa digunakan dan diatur sesuai kebutuhan pelanggan.

Terdapat empat zona di lokasi F8 Makassar yang masing- masing memerlukan daya yang cukup besar untuk berbagai macam kebutuhan.

Petugas PLN melakukan pengecekan dan pengukuran selama acara F8 Makassar digelar.

Selama pelaksanaan energi yang digunakan murni dari listrik PLN dan tidak menggunakan diesel sama sekali. Energi listrik yang dipakai untuk mengaliri kios para tenant sampai panggung musik lebih bersih. Hal ini sekaligus merupakan bentuk dukungan untuk Program Net Zero Emission (NZE).

“PLN menyediakan Layanan Khusus Multiguna dengan daya sesuai dengan yang dibutuhkan F8 untuk menerangi zona satu hingga zona empat. Selama pagelaran F8 ini tidak menggunakan diesel sama sekali, sehingga energi yang digunakan untuk menerangi tenant hingga panggung murni dari listrik PLN. Ini menunjukkan komitmen kami untuk mendukung Program NZE di tahun 2060. Tercatat per Agustus 2023 bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) di Sistem Kelistrikan Sulawesi bagian Selatan (Sulbagsel) sebesar 45,78 persen,” tambahnya.

Navisha Mardatillah, Director Marketing F8 yang ditemui pada saat perhelatan, mengucapkan terima kasih pada pelayanan yang telah diberikan oleh PLN.

Berkat dukungan kelistrikan yang diberikan PLN dari zona satu sampai dengan zona empat, maka acara F8 dapat berjalan dengan lancar.

“Bisa dilihat pada saat pelaksanaan, mulai dari area zona satu hingga empat, semua terang sekali. Tidak hanya dari penerangan di setiap zona, dari aspek-aspek produksi pun juga terbantu. Tentunya hal itu tak lepas dari support dan pelayanan PLN,” ujarnya.

Navisha juga berharap agar kolaborasi F8 dan PLN tetap terjalin baik kedepannya. Perhelatan besar seperti F8 ini terlaksana dengan sangat baik, di mana seluruh elemen masyarakat berkumpul menjadi satu, tentu membutuhkan support serta keandalan kelistrikan dari PLN.

“F8 dan PLN akan terus berkolaborasi, karena seperti diketahui F8 adalah acara besar di mana seluruh lapisan masyarakat berkumpul. Kami tentu akan membutuhkan support-support dari PLN untuk acara sebesar ini di kemudian hari, terkait aspek kelistrikan.”(adv\reskyamaliah).