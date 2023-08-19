Pemilu 2024
Nama-nama 24 Caleg DPR RI Partai Golkar di Sulsel, Petahana Sulsel 2 Tak Diberi Nomor Urut 1
Pemilu 2024 jadi ujian bagi Partai Golkar untuk mengulang dominasi di Sulsel, sebelumnya Golkar meraih 4 kursi DPR RI, dan 13 kursi DPRD Sulsel
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Inilah nama-nama 24 daftar caleg sementara atau DPC DPR RI Partai Golkar di tiga daerah pemilihan Sulawesi Selatan atau Dapil Sulsel.
Partai Golkar adalah pemenang di Sulsel pada Pemilu 2019 lalu.
Di bawah komando AM Nurdin Halid saat itu, beringin rindang meraih 4 kursi DPR RI dari tiga Dapil.
Dapil Sulsel 2 jadi penyumbang dua kursi DPR RI.
Kini Pemilu 2024 jadi ujian bagi Partai Golkar untuk mengulang dominasi pileg di Sulsel.
Petahana Hamka B Kady diberi nomor urut satu di Dapil Sulsel I.
Begitupun petahana Muhammad Fauzi diberi nomor urut satu di Dapil Sulsel III.
Sementara itu dua petahana Dapil Sulsel II, Andi Rio Idris Padjalangi dan Supriansa diberi nomor urut 4 dan 5 di Dapil Sulsel II.
Ketua DPD I Golkar Sulsel Taufan Pawe sekaligus Wali Kota Parepare mendapat nomor urut satu di Dapil Sulsel II.
Berikut daftar nama-namanya yang diperoleh Tribun-Timur.com Sabtu (19/8/2023);
DAERAH PEMILIHAN SULAWESI SELATAN I
1 Drs. HAMKA B. KADY, M.S.
2. Hj. HAMSIAH IKSAN
3. Ir. LIESTIATY FACHRUDIN, M. Fish.
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