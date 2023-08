Alasan Danny Pomanto Sebut Makassar Punya Posisi Strategis di Kancah Internasional

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto atau Danny Pomanto menyebut Makassar mempunyai posisi strategis di kancah internasional.

Alasannya adalah karena banyak pagelaran event nasional dan internasional yang digelar di Makassar sepanjang tahun 2023.

Hal ini diungkapkan Danny Pomanto saat sambutan peringatan dalam upacara HUT ke-78 RI di Anjungan Pantai Losari, Kamis (17/8/2023).

Danny memaparkan, gelaran event yang telah dilaksanakan di Kota Daeng mulai dari pelaksanaan Rakorsus yang sekaligus dirangkaikan dengan launching Kota Makan Enak, Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK).

MNEK merupakan peringatan yang ke-4 tahun dengan mengusung tema Partnership To Recover And To Rise Stronger.

Kegiatan ini merupakan latihan non-perang yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut (TNI-AL) bersama dengan 36 negara-negara sahabat.

Kegiatan ini juga mengedepankan kerja sama maritim di kawasan regional, penanggulangan bencana, serta operasi kemanusiaan.

“Tujuannya adalah untuk mempererat hubungan kerjasama TNI AL dengan angkatan laut mitra dalam operasi militer dan non-militer, seperti bantuan bencana dan evakuasi medis,” papar Danny Pomanto.

Pemerintah Kota Makassar, juga mendapatkan kehormatan untuk menghelat kegiatan Rapat Kerja Nasional yang ke-16 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2023.

Dimana, Rakernas APEKSI Kota Makassar kemarin juga menjadi momentum bersejarah dengan menghadirkan tiga bakal calon presiden Pemilu 2024 di Kota Makassar.

Mereka adalah Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.

Danny menyebut, dalam lima hari tersebut terjadi perputaran ekonomi sebanyak lebih dari Rp50 miliar peredaran uang di Kota Makassar, serta menghadirkan total 5 ribu peserta dari 98 kota besar di Indonesia.

Lanjut, telah dilaksanakan juga peringatan Hari Otonomi Daerah ke-27 yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri dan perolehan penghargaan sebagai salah satu daerah yang berprestasi dengan status kinerja tertinggi secara nasional.

Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian.