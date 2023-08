Promo Kemerdekaan 2023: 70 Tenant TSM Makassar Tawarkan Diskon sampai 80 Persen, Ada Lucky Dip Juga

TRIBUN-TIMUR.COM - Promo kemerdekaan 2023 di TSM Makassar bisa jadi alternatif menarik bagi warga Kota Daeng dan sekitarnya.

Terdapat dua promo kemerdekaan yang dapat dinikmati pengunjung.

Antara lain, Program Belanja Lucky Dip dan diskon hingga 80 persen di lebih dari 70 tenant participants.

Program Belanja Lucky Dip

Baca juga: Promo Kemerdekaan 2023: Nginap di Hotel Santika Makassar Rp550 Ribu

Melalui program belanja Shopping Surprize, pengunjung Trans Studio Mall Makassar berkesempatan memenangkan hadiah utama satu unit mobil All New Suzuki XL7 bagi seluruh customer pengguna Allo Bank, Kartu Kredit/Debit Bank Mega dan Non-Bank Mega serta transaksi tunai.

Setiap transaksi pembelanjaan minimal Rp250.000, pengunjung akan mendapatkan nomor undian dengan ketentuan, yakni transaksi pembelanjaan umum menggunakan Kartu Kredit/Debit Non-Bank Mega dan pembayaran tunai mendapatkan satu nomer undian.

Pengunjung yang belum menjadi nasabah Allo Bank akan mendapatkan double nomor undian dengan syarat mengunduh aplikasi Allo Bank dan meng-upgrade hingga ke Allo Prime disertai Top Up minimal Rp25.000 dan transaksi belanja menggunakan Kartu Kredit Bank Mega atau aplikasi Allo Bank akan mendapatkan triple nomor undian.

Diskon Hingga 80 Persen

Baca juga: Promo Pizza Hut 17 Agustus 2023: Buy 1 Get 1 Berlaku Mulai Hari Ini Sampai 18 Agustus

Baca juga: Promo 17 Agustus:Pesan Lewat Drive THRU Mc Donalds Paket Merdeka Rp 78 Ribu, Gratis Double Choco Pie

Promo Kemerdekaan selanjutnya adalah diskon hingga 80 persen yang bisa dinikmati oleh pengunjung setia Trans Studio Mall Makassar.

Berikut daftar diskon yang dihadirkan di sejumlah tenants dengan syarat dan ketentuan yang berlaku:

• DONNA PRIVE Disc Up To 20 persen

• GAUDI Disc Up To 20 persen

• KIDZ STATION Disc Up To 20 persen

• THE BODY SHOP Disc Up To 20 persen

• EVB Disc Up To 20 persen

• SENSATIA BOTANICALS Disc Up To 25 persen

• BALENO Disc Up To 25 persen

• MINISO Disc Up To 30 persen

• PUMA Disc Up To 30 persen

• WACOAL Disc Up To 30 persen

• PLANET SPORTS Disc Up To 30 persen

• BRAUN BUFFEL Disc Up To 30 persen

• SHABURI KINTAN Disc Up To 30 persen

• CHOP BUNTUT Disc Up To 30 persen

• MY STEAK Disc Up To 30 persen + Promo Merdeka

• KIMUKATSU Disc Up To 30 persen + Paket Special

• SUSHI TEI Disc Up To 30 persen + Buy 1 Get 1

• PEPPER LUNCH Disc Up To 30 persen + Tebus Murah

• OPTIK SEIS Disc Up To 30 persen + 5 persen

• GIORDANO Disc Up To Disc 40 persen + Buy 2 Or More & Buy 3 Or More

• KEDS Disc Up To Disc 40 persen

• HUGO BOSS Disc Up To Disc 40 persen

• MANZONE Disc Up To Disc 40 persen

• THE DUCK KING Disc Up To Disc 40 persen

• JREP Disc Up To Disc 50 persen

• PAYLESS Disc Up To Disc 50 persen

• DONINI Disc Up To Disc 50 persen

• GOSH Disc Up To Disc 50 persen

• MINIMAL Disc Up To Disc 50 persen

• MOC Disc Up To Disc 50 persen

• RUBI Disc Up To Disc 50 persen

• AIGNER Disc Up To Disc 50 persen

• GEOX Disc Up To Disc 50 persen

• FURLA Disc Up To Disc 50 persen

• THE SELF INC Disc Up To 50 persen + Potongan Rp25.000

• WATCH CLUB Disc Up To 50 persen + Free Strap

• HUSH PUPPIES Disc Up To 50 persen + 20 persen

• FISIK SPORT Disc Up To 60 persen

• BELLAGIO Disc Up To 70 persen

• TRACCE Disc Up To 70 persen

• EXECUTIVE Disc Up To 70 persen

• HARDWARE Disc Up To 70 persen + Special Price For T-Shirt

• MANGO Disc Up To 70 persen

• ELC Disc Up To 70 persen

• LASONA Disc Up To 70 persen + 25 persen

• OOPPA OPTIK Disc Frame 78 persen

• THE FACE SHOP Disc Up To 78 persen

• CARTHAGO Disc Up To 78 persen

• C&F Disc Up To 78 persen + Free Gift

• SHAGA Disc Up To 80 persen

• GINO MARIANI Disc Up To 80 persen

• Dan Masih Banyak Lainnya. (*)