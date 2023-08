Promo Kemerdekaan 2023: Nginap di Hotel Santika Makassar Rp550 Ribu

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Hotel Santika Makassar menghadirkan promo spesial Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia (RI).

Promo yang ditawarkan yaitu menginap di kamar type deluxe room cukup bayar Rp550 ribu nett.

Dengan harga tersebut, tamu sudah menikmati sarapan atau breakfast untuk dua orang.

Tamu yang menginap di hotel yang terletak di Jl Sultan Hasanuddin itu juga sudah menikmati special menu of the month 1 porsion (Nasi Timbel).

Kemudian terdapr free wifi access, access to fitness centre, and welcome drink

“Promo ini berlaku di bulan Agustus saja,” Sales Manager Hotel Santika Makassar, Rosa, Rabu (16/8/2023).

Selain promo kamar, Hotel Santika Makassar juga memberikan promo khusus untuk makanan.

Promo itu yaitu Nasi Timbel yang dibandrol dengan harga Rp45 ribu nett.

Nasi timbel ini dikukus dengan daun pisang disajikan dengan perpaduan ayam, tahu dan tempe goreng dan dengan sensasi segarnya sayur ayam, sambal dan lalapan.

Kelezatan dari perpaduan lauk pauk dan sambalnya menjadikan nasi timbel menjadi kuliner daerah yang menusantara.

“Menu ini merupakan ciri khas dari Indonesia. Di bulan kemerdekaan ini, kami mengusung tema Nusantara melalui menu makanan ini,” tutur Rosa.

Ia menambahkan bahwa Hotel Santika Makassar juga memberikan penawaran spesial untuk berbagai kegitan.

Seperti kegiatan ulang tahun, arisan, gathering, lamaran, hingga pernikahan. (*)