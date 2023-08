LLDikti Wilayah 9 Gelar Pembukaan Semarak Kemerdekaan RI di Kampus Unimerz

Pembukaan semarak 78 tahun kemerdekaan RI ditandai dengan kegiatan senam massal bersama keluarga besar Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah IX Sultanbatara, di halaman kampus Universitas Megarezky Jalan Antang Raya No. 43 Makassar, minggu (13/8/2023).

Universitas Megarezky (Unimerz) jadi tuan rumah pembukaan semarak 78 tahun kemerdekaan RI ditandai dengan kegiatan senam massal bersama keluarga besar Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah IX Sultanbatara, di halaman kampus Universitas Megarezky Jalan Antang Raya No. 43 Makassar, minggu (13/08/2023)

yang dengan mengusung tema “Terus Melaju untuk Indonesia Maju” sesuai tema HUT Kemerdekaan RI.

Ketua Panitia Dr IT IR Supriyadi Sahibu, S.Kom, MT menyampaikan bahwa perayaan hari kemerdekaan perlu dilakukan karena 17 Agustus adalah hari bersejarah bagi bangsa Indonesia dan juga untuk mengenang jasa para Pahlawan bangsa.

Acara semarak kegiatan menyelenggarakan berbagai kegiatan lomba, seni dan kegiatan donor darah dan terakhir Upacara 17 Agustus 2023 serta penyerahan hadiah dari berbagai kegiatan lomba ungkap ketua panitia

Acara pembukaan ditandai dengan pelepasan burung dan dilanjutkan dengan kegiatan Senan massal ini merupakan kegiatan pembukaan semarak 78 tahun kemerdekaan RI dalam lingkup LLDikti Wilayah 9 Sultanbatara yang diikuti seluruh pimpinan PTS, dosen dan Karyawan PTS serta ibu Darma Wanita dalam lingkup LLDikti Wilayah 9 Sultanbatara yang jumlahnya mencapai ratusan orang.

Rektor Unimerz yang diwakili WR II Unimerz Dr Drs. Abdul Rahman, MPd dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas kerjasama seluruh pimpinan PTS dalam lingkup LLDikti Wilayah IX Sultanbatara sehingga kegiatan pembukaan semarak 78 Kemerdekaan bisa terlaksana dengan baik.

Kepala LLDikti Wilayah IX Sultanbatara , Dr Andi Lukman menyampaikan terima kasih kepada segenap pimpinan Civitas Akademika Unimerz yang jadi tuan rumah pembukaan semarak 78 kemerdekaan RI dan seluruh pimpinan PTS dari berbagai daerah dalam lingkup wilayah IX Sultanbatara.

"Semoga dengan kegiatan ini bisa terjalin silaturahmi sehingga sinergisitas bisa terjalin." ungkap Dr Andi Lukman.

Diakhir acara diumumkan pemenang senam massal hari ini yakni Juara 1. Stikes Nani Hasanuddin an Ihdaliah Juara 2 Universitas Megarezky an Irsan dan Juara 3. Dharma Wanita LLDikti an Hadijah Ramli dan sebagai Tim Favorid dari Universitas Megarezky yang hadiahnya akan diserahkan selesai upacara HUT Kemerdekaan RI di Grownd Center jalan Perintis Kemerdekaan Makassar.(adv\reskyamaliah).