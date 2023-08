Kiat Praktis Menuju Gaya Hidup Vegan, Tak Perlu Khawatir Kurang Gizi!

Podcast Bincang Komunitas edisi Selasa (8/8/2023) dengan tema ‘Menjaga Bumi Dimulai Dari Saya-Earth Festival Sulsel’. Menghadirkan narasumber Ketua International Nature Loving Association (INLA) Sulsel Tjing Ming Nelly dan Ketua Indonesia Vegetarian Society (IVS) Vegan Society of Indonesia (VSI) dr Raymond Liem.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Menjadi seorang vegetarian menjadi pilihan sebagian orang.

Banyak alasan mendasari seseorang beralih ke menu vegan, seperti kesehatan, kasih sayang pada binatang, dan menjaga bumi.

Hanya saja, peralihan ke gaya hidup vegan terkadang terasa sulit untuk dijalani terutama bagi yang sulit melepas konsumsi daging.

Ketua International Nature Loving Association (INLA) Sulsel Tjing Ming Nelly yang juga seorang vegetarian membagikan kiat praktis beralih ke pola makan nabati atau non hewani.

Menurutnya bagi beberapa orang, melepaskan konsumsi daging bisa menjadi tantangan.

Namun perubahan ini dapat dilakukan secara bertahap memulai dengan mengganti konsumsi daging satu hari dalam seminggu dengan pilihan makanan nabati.

Bagi yang suka makanan 'all you can eat', bisa memilih opsi vegan seperti bakso nabati.

"Ingatlah bahwa perubahan ini adalah upaya positif untuk memberikan makna dalam kehidupan, serta menghormati kehidupan dan alam," ujar Nelly dalam Podcast Bincang Komunitas Tribun Timur bertema 'Menjaga Bumi Dimulai dari Saya-Earth Festival Sulsel', Selasa (8/8/2023).

Ketua Indonesia Vegetarian Society (IVS) Vegan Society of Indonesia (VSI) dr Raymond Liem yang juga tampil dalam acara podcast tersebut menuturkan jangan khawatir kekurangan gizi ketika memutuskan memilih pola hidup vegan.

Ia juga memberikan kiat-kiat mengganti gizi yang biasanya didapat dari daging.

Gizi yang biasanya didapat dari daging bisa digantikan dengan makanan nabati yang kaya nutrisi. Misalnya, tempe, kacang-kacangan, dan berbagai jenis sayuran.

Protein juga bisa diperoleh dari makanan nabati seperti kacang-kacangan dan kedelai.

Selain itu, ada pilihan susu nabati dan makanan berprotein tinggi seperti tofu.

"Banyak orang yang menjalani pola hidup vegan memiliki beragam makanan yang seimbang dan memenuhi kebutuhan gizi mereka," ungkapnya.