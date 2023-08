Ikuti Test Drive Toyota di Merdeka Autoshow NIPAH Park dan Raih Kesempatan Menangkan Motor Listrik

TRIBUN-TIMUR.COM - Kalla Toyota menggelar Public Display bertajuk Merdeka Autoshow di atrium Nipah Park dari tanggal 10 – 20 Agustus 2023 mendatang.

Sebanyak kurang lebih 20 unit Toyota dari berbagai segmen dihadirkan di gelaran kali ini. Tak hanya itu, pelanggan juga dapat langsung merasakan sensasi berkendara bersama Toyota melalui test drive.

Pelanggan berkesempatan memengkan grand prize berupa motor listrik United Bike dan Genio Bikehanya dengan melakukan test drive dalam program Test Drive BahAgya.

Suliadin selaku Marketing General Manager Kalla Toyota mengungkapkan, bahwa program Test Drivehadir mewadahi pelanggan dan pengunjung event Merdeka Autoshow by Kalla Toyota.

Selain melihat langsung unit terbaik yang dipamerkan, pelanggan juga dapat langsung mencoba fitur-fitur canggih yang ada di Toyota. Di gelaran kali ini, Kalla Toyota menyiapkan 3 unit Test Drive, yakni All New Agya, Innova Zenix dan All New Yaris Cross.

“Seluruh peserta Test Drive berkesempatan memenangkan hadiah undian berupa total 10 unit United Dresden dan Genio Easton X1 dengan mengisi data diri terlebih dahulu dan telah melakukan pembelian unit Toyota apapun selama periode Juli – September 2023. Pengundian akan dilakukan di gelaran Gathering Online Kalla Toyota periode Agustus – Oktober 2023,” ungkap Suliadin.

Di gelaran Public Display kali ini, Kalla Toyota menggelar beragam activity menarik, diantaranya Lomba Membuat Tumpeng, Workshop Membuat Bucket Bunga Kering, Watermelon Cake, Fun Bike dan Hias Sepeda, Tari Tradisional, Pioneering Competition, Zumba For Kids, Maumere, Lomba Melukis Caping / Topi Petani Kids, Balap Karung, Marching Band, Cosplay Baju Pahlawan, Sepatu Roda, Kreasi Barang Bekas. Juga akan hadir tenant UMKM yang terdiri dari food and beverage hingga kerajinan.

Kalla Toyota menghadirkan program Merdeka Sale, Semua Lebih Mudah. Melalui program ini, pelanggan berkesempatan membawa pulang Toyota impian dengan promo menarik.

Diantaranya DP mulai 8 jutaan rupiah, Nyicil Rasa Tunai bunga 0 persen hingga satu tahun sudah termasuk asuransi, Test Drive BahAgya, Grand Prize 1 Unit All New Agya.

Selain itu, pelanggan juga berkesempatan mendapatkan tambahan subsidi trade in hingga 5 juta rupiah.

Promo ini juga termasuk gratis service berkala selama 3 tahun / service ke-7.(adv\reskyamaliah).