Reza Arya Layak MOTM Bhayangkara FC vs PSM Makassar : Catat 4 Super Save Termasuk Tepis Penalti

Kiper berusia 22 tahun Reza Arya Pratama layak menyandang status Man of The Match (MOTM) laga Bhayangkara FC vs PSM Makassar pekan 5 Liga 1 2023/2024.

Pekan 5 Liga 1 2023/2024 PSM Makassar kontra Bhayangkara Fc berakhir dengan skor imbang 0-0 di di Stadion Patriot Candra Bhaga, Sabtu (29/7/2023) malam.

Dalam pertandingan ini kiper PSM Makassar Reza Arya Pratama tampil paling menonjol dengan empat penyelamatan atau save.

Sejak menit awal, laga berjalan sengit dengan tempo pelan. Kedua tim saling mencari celah untuk membobol gawang lawannya.

Tidak ada tendangan on target yang terjadi di babak pertama oleh kedua tim.

Akan tetapi pada menit ke 33 babak pertama, Dendy Sulystiawan lolos dari jebakan offside.

Ia berhadapan langsung dengan Reza Arya. Pemuda 22 tahun itu keluar dari sarangnya untuk mempersempit ruang tembal.

Berhasil, Dendy yang sudah satu lawan satu dengan Reza tak mampu menjebloskan bola ke gawang. Tendangannya melebar di sisi tiang.

Memasuki babak kedua, Bhayangkara lebih dominan dalam pertandingan.

Penyerang asing The Guardians mendapatkan peluang matang yang seharusnya bisa dikonversi menjadi gol.

Peluang bermula saat Crislan Henrique mendapat umpan matang dari Matias Mier.

Bola yang masih diudara langsung ditendang dengan keras ke arah gawang PSM.

Beruntung Reza Arya dengan refleknya yang cepat bisa menepis tendangan voli dari Crislan.

Peluang itu hanya hasilnya sepak pojok bagi Matias Mier cs.